fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Kaczmarek

Lechia Gdańsk odpowiedziała na doniesienia o zwolnieniu trenera

Marcin Kaczmarek poprowadzi najbliższy mecz

Już w piątek Lechia Gdańsk zmierzy się z Miedzią Legnica

Lechia oczyszcza atmosferę

Lechia wciąż znajduje się w fatalnej sytuacji. Gdańszczanie trafili do strefy spadkowej i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości mieli zacząć lepiej punktować. Po wysokiej porażce z Lechem Poznań pod znakiem zapytania stanęła dalsza praca na ławce trenerskiej Marcina Kaczmarka. W mediach pojawiły się informacje, że Lechia rozgląda się za nowym szkoleniowcem, a podane zostały nawet konkretne nazwiska. Teraz klub odniósł się do doniesień.

– Ostatnie trzy dni spędziliśmy na rozmowach indywidualnych z zawodnikami i trenerami. Poświęciliśmy na to dużo czasu. Takie otwarte i szczere dyskusje były bardzo potrzebne, żeby powiedzieć sobie, co nie funkcjonuje w naszej drużynie. Miało to za zadanie oczyścić atmosferę, co myślę, że nastąpiło. W odpowiedzi na liczne pytania – trener Marcin Kaczmarek przygotowuje zespół do meczu z Miedzią Legnica – powiedział dyrektor sportowy Łukasz Smolarow.

Komentarz dyrektora sportowego Lechii Gdańsk, Łukasza Smolarowa na temat bieżącej sytuacji drużyny ⚪🟢



𝗣𝗿𝘇𝗲𝗰𝘇𝘆𝘁𝗮𝗷 👉 https://t.co/VFvWYZG4iF pic.twitter.com/O0lfvjOw5N — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) March 6, 2023

Lechia zagra z Miedzią Legnica już w najbliższy piątek. To bardzo ważne spotkanie dla układu dolnej części tabeli. Jeśli gdańszczanie przegrają, staną się nową czerwoną latarnią Ekstraklasy. Ewentualne zwycięstwo pozwoli natomiast zbliżyć się do bezpiecznej lokaty.

Zobacz również: