Lechia Gdańsk wybrała tymczasowego trenera. Anglik zastąpi Grabowskiego

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Kevin Blackwell tymczasowym trenerem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk w sezonie 2022/2023 zajęła 17. miejsce w Ekstraklasie, co wiązało się ze spadkiem do 1. Ligi. Po fatalnym sezonie zdecydowano się na zmianę trenera. Obowiązki szkoleniowca powierzono Szymonowi Grabowskiemu, który wcześniej pracował w Stomilu Olsztyn. 43-latek już w pierwszym roku wywalczył awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy, zdobywając mistrzostwo 1. Ligi.

Klub z Trójmiasta nie zaliczy jednak pierwszej części sezonu do udanych. Powrót do Ekstraklasy okazał się trudniejszy, niż przypuszczano. Po 16. kolejkach Lechiści zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi 5 oczek.

W ubiegły weekend Lechia przegrała z Pogonią (0:3). Wysoka porażka była gwoździem do trumny dla trenera Szymona Grabowskiego. Klub poinformował w specjalnym komunikacie, że 43-latek został odsunięty od pracy z zespołem. Nowe informacje ws. dalszych działań Lechii przekazał dziennikarz Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl. Według niego tymczasowym trenerem został Kevin Blackwell, zaś jego asystentem Radosław Bella.

Anglik na co dzień pełni w klubie rolę dyrektora technicznego, więc to rozwiązanie tymczasowe. Jak sugeruje Dawid Dobrasz w międzyczasie klub szuka nowego trenera. Prawdopodobnie zarząd skupia się na rynku angielskim.

W następnym meczu Lechia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Później na beniaminka ligi czeka m.in. Śląsk Wrocław i Motor Lublin.