Grabowski nie będzie prowadził drużyny Lechii

Lechia Gdańsk w tym sezonie Ekstraklasy radzi sobie fatalnie. W szesnastu meczach zgromadziła raptem 11 punktów, dwa razy wygrywając i aż dziewięciokrotnie przegrywając. Zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce, ale może jeszcze zostać wyprzedzona przez Śląsk Wrocław, jeśli ten zapunktuje w zaległym spotkaniu.

Sobotnie starcie z Pogonią Szczecin nie przyniosło wyczekiwanego przełamania. Lechia przegrała przed własną publicznością 0-3, po raz kolejny notując rozczarowujący występ. Kilka godzin po meczu klub wystosował oficjalny komunikat, w którym poinformował o zawieszeniu Szymona Grabowskiego. Nie będzie już odpowiadał za prowadzenie zespołu.

“W sobotę 23 listopada 2024 roku, po przegranej Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin 0:3, dotychczasowy szkoleniowiec pierwszego zespołu Szymon Grabowski został zawieszony w pełnieniu obowiązków trenera. Decyzja została przekazana podczas spotkania z Zarządem Klubu. Informacje o dalszym krokach przekazane zostaną w następnym tygodniu.” – przekazano.

Grabowski trafił do Lechii Gdańsk latem 2023 roku. Został jej trenerem po spadku do pierwszej ligi, wykonując fantastyczną pracę i wracając do elity po zaledwie rocznej absencji. W Ekstraklasie jego drużyna radziła sobie już dużo gorzej. Klub nie podał szczegółowych informacji na temat jego następcy.