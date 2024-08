Jan Biegański podpisał z Sivassporem umowę do końca czerwca 2027 roku. Tym samym gracz Lechii Gdańsk trafia do ligi tureckiej, o czym poinformował Błażej Łukaszewski z "Meczyków".

PressFocus Na zdjęciu: Jan Biegański

Pomocnik Lechii trafi do Turcji

Lechia Gdańsk to zespół, który przez ostatnie lata całkiem dobrze rozwijał piłkarzy. A przynajmniej tak wyglądałoby to na papierze. Karol Fila, Jakub Kałuziński czy Kacper Urbański. Oni wszyscy przewinęli się przez zespół z Gdańska w ostatnich sezonach. Problem jednak w tym, że ekipa z Trójmiasta nie do końca potrafiła spieniężyć i wykorzystać dla własnego zespołu potencjał młodych graczy. Wystarczy tylko wspomnieć, że Kałuziński, który w poprzednim sezonie bardzo dobrze spisywał się w lidze tureckiej, z w Lechii był niechciany. A teraz jest blisko transferu do La Liga.

Być można podobna droga czeka także innego środkowego pomocnika Lechii, a mianowicie Jana Biegańskiego. Od początku sezonu mówiło się, że 21-latek jest na wylocie z zespołu i być może zmieni wkrótce drużynę. Te informacje teraz się potwierdzają i jak przekazał Błażej Łukaszewski z portalu “Meczyki.pl”, Biegański trafi do Sivassporu.

Młodzieżowy reprezentant Polski dla ekipy z Trójmiasta rozegrał 48 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. W przeszłości występował także dla GKS-u Tychy. Środkowy pomocnik w zespole z ligi tureckiej miał przejść już testy medyczne i podpisać kontrakt na najbliższe trzy lata, czyli do końca czerwca 2027 roku.

