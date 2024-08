Goncalo Feio może mieć bardzo duże problemy. UEFA wszczęła postępowanie przeciwko trenerowi Legii Warszawa, co jest skutkiem jego zachowania po meczu z Brondby.

fot. DPPI Media / Alamy

UEFA wszczęła postępowanie przeciwko Feio

Legia Warszawa wywalczyła awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji po wygranym dwumeczu z faworyzowanym Brondby IF. Rewanż w Warszawie nie układał się po myśli stołecznej ekipy, która została kompletnie zdominowana, lecz mimo tego zdołała zremisował 1-1, co przy zwycięstwie w pierwszym spotkaniu zapewniło jej awans. Niewątpliwy sukces, jakim było pokonanie uznanej ekipy szybko zszedł na drugi plan, bowiem w mediach rozpisywano się przede wszystkim na temat bardzo kontrowersyjnego zachowania Goncalo Feio.

Zaraz po końcowym gwizdku na murawie doszło do przepychanek między piłkarzami, a trener Legii Warszawa postanowił najpierw uciszyć sektor kibiców gości, a następnie pokazać im środkowego palce. Podczas konferencji prasowej nie wyraził skruchy, za to przekonywał, że jego gesty były słuszne, bowiem wynikały z wcześniejszego niekulturalnego zachowania przeciwników. Wdał się również w przepychanki słowne z dziennikarzami.

Niegodne zachowanie Feio stało się tematem wielu dyskusji. Eksperci domagali się wręcz zawieszenia szkoleniowca Legii Warszawa. Teraz za całą sprawę bierze się UEFA. Portal Tipsbladet.dk przekazał, że UEFA wszczęła postępowanie przeciwko Portugalczykowi. Przedstawiono także zarzuty – Feio miał naruszyć podstawowe zasady przyzwoitego zachowania, a także zniesławić świat piłki nożnej, a w szczególności UEFA.