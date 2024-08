Jakub Kałuziński najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę w La Lidze. Jak podaje Daniel Sobis ze stacji Eleven Sports, pomocnik jest o krok od transferu do Realu Valladolid.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Jakub Kałuziński o krok od Realu Valladolid

Jakub Kałuziński podczas trwającego letniego okna transferowego zgodnie z przewidywaniami odejdzie z Antalyasporu. Defensywnego pomocnika w ostatnich tygodniach łączono z Borussią Dortmund czy Celtikiem Glasgow, ale 21-latek ostatecznie ma wylądować w lidze hiszpańskiej.

Jak donosi Daniel Sobis ze stacji telewizyjnej “Eleven Sports”, reprezentant Polski jest bardzo blisko przeprowadzki do Realu Valladolid. Beniaminek La Ligi podobno uzgodnił już kwotę transferu z tureckim klubem, a do ustalenia między stronami pozostał termin płatności.

Czy Jakub Kałuziński sprawdzi się w La Lidze? Tak 0% Nie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zatem wydaje się, że przenosiny Jakuba Kałuzińskiego do Realu Valladolid są tylko kwestią godzin. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie możemy więc spodziewać się w każdej chwili. Co ciekawe, o zdolnego pomocnika pytał również Real Betis, lecz to popularna Pucela jest na czele wyścigu o podpis zawodnika.

Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Real Valladolid zaoferował za Jakuba Kałuzińskiego 2,5 miliona euro i wspomniana propozycja została odrzucona. To oznacza, że włodarze hiszpańskiej drużyny musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, skoro strony ostatecznie doszły do porozumienia.

Bilans 21-letniego defensywnego pomocnika w poprzedniej kampanii to 35 meczów i 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,1 miliona euro.

Warto dodać, że właścicielem oraz prezesem wracającego do La Ligi Realu Valladolid jest słynny Brazylijczyk – Ronaldo.