Lechia Gdańsk zatrzyma Carvera? Kluczowy zapis w umowie

Carver na dłużej w Lechii?

Lechia Gdańsk jest na dobrej drodze, aby utrzymać się w Ekstraklasie. W ostatnich pięciu meczach triumfowała trzykrotnie, co pozwoliło jej odskoczyć od strefy spadkowej na pięć punktów. Ma za sobą dobre występy i nic nie wskazuje na to, aby nagle wróciła do przegrywania.

Bardzo duża w tym zasługa Johna Carvera, który objął drużynę w kryzysie. Pod wodzą Szymona Grabowskiego punktowała bardzo słabo i w pewnym momencie była głównym kandydatem do spadku z Ekstraklasy. Doświadczony Anglik wprowadził sporo ożywienia i wlał nadzieję w serca kibiców. Do tej pory poprowadził Lechię w 14 ligowych meczach, wygrywając siedmiokrotnie.

60-latek pozostawia po sobie dobre wrażenie, więc zatrzymanie go w Gdańsku byłoby sporym sukcesem. Umowa Carvera obowiązuje tylko do końca sezonu, ale zawiera kluczowy zapis. Z informacji przekazanych przez „WP Sportowe Fakty” wynika, że w przypadku utrzymania w Ekstraklasie zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejny rok.

Oczywiście Carver będzie zapewne musiał wyrazić chęć dalszej pracy w Gdańsku. Lechia dobrze radzi sobie od strony sportowej, ale pod względem organizacyjnym wciąż ma gigantyczne problemy. Komisja Licencyjna w pierwszym terminie nie wydała jej licencji na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Decyzja w sprawie odwołania ma zapaść do 15 maja.