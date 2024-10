Lech Poznań aktualnie jest liderem w tabeli PKO Ekstraklasy. Klub z Wielkopolski imponuje formą i grą. Prezes Karol Klimczak w rozmowie z "TVP Sport" jasno wskazuje cel klubu. "TOP 3 to absolutnie minimum" - mówi.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Klimczak

Lech w top trzy na koniec sezonu? Prezes mówi jasno

Lech Poznań w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena aktualnie przewodzi w ligowej tabeli mając na swoim koncie aż 25 punktów zdobytych w 10 meczach. Kolejorz do tej pory przegrał tylko jeden mecz – z Widzewem Łódź, oraz raz zremisował swoje starcie – z Rakowem Częstochowa. Poza tym ekipa z Wielkopolski wygrała osiem spotkań i absolutnie może podobać się wszystkim kibicom.

Na początku sezonu nie było to jednak takie oczywiste, bowiem Lech i jego władze bardzo długo zwlekały z transferami. Te wydarzyły się dopiero pod koniec okienka transferowego i w większości były poddawane dość sporym wątpliwością. Niemniej, przynajmniej, jak do tej pory, wyszło na władze Lecha i te mogą być zadowolone z wyników zespołu. Prezes Karol Klimczak mówi jednak, że do końca kampanii 2024/25 jeszcze sporo czasu, ale cel dla klubu jest jasny. Miejsce w top trzy top minimum w tym sezonie.

– Wydaliśmy na transfery do klubu ponad 10 milionów złotych, chociaż poprzedni sezon zakończyliśmy ze stratą 18 milionów złotych. Wiem, że wielu kibiców mówi, że transfery mogłyby być przeprowadzone szybciej. Rozumiem to, ale na to wpływ ma wiele czynników – powiedział sternik Lecha w rozmowie z “TVP Sport”.

– Gra o trofea, a w końcowym rozrachunku uzupełnianie gabloty. Miejsce w TOP3 jest absolutnym minimum – dodał Klimczak.

