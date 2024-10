Śląsk Wrocław myśli o powrocie swojego byłego zawodnika

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk zainteresowany Jakubem Łabojko

Śląsk Wrocław znajduje się w trudnej sytuacji w PKO Ekstraklasie. Zespół pod wodzą Jacka Magiery zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, bez żadnego zwycięstwa na swoim koncie. Obecna forma drużyny budzi poważne obawy ze strony kibiców. W dziewięciu meczach drużyna zdobyła zaledwie cztery punkty.

Wicemistrzowie Polski we wrześniu ściągnęli Jakuba Świerczoka. Napastnik po powrocie do polskiej ekstraklasy z Japonii strzelił jednego gola w trzech spotkaniach. Jak się okazuje, wrocławianie rozważają obecnie powrót Jakuba Łabojko. Portal slasknet.com przekazał, że sam zawodnik jest zainteresowany ponowną grą w Śląsku.

– Klub wciąż analizuje kwestię tego, czy potrzebny jest kolejny zawodnik – podkreślono. 27-letni Łabojko reprezentował barwy Wojskowych w latach 2018-2020. Z Wrocławia przeniósł się do Bresci za 600 tysięcy euro. Potem był zawodnikiem cypryjskiego AEK-u Larnaka. Miniony sezon spędził w Ternanie Calcio, gdzie na poziomie Serie B rozegrał 27 spotkań. We wrześniu rozwiązał kontrakt z włoskim klubem po spadku do Serie C.

Ostatni w tabeli Śląsk po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się w wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice w ramach 12. kolejki PKO Ekstraklasy.