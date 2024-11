Kto docelowym trenerem Śląska Wrocław? Jeden z tropów prowadzi do Czech

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ondrej Smetana

Śląsk Wrocław znalazł się w potężnych tarapatach, słabe wyniki doprowadziły do dymisji trenera i dyrektora sportowego

Choć od wicemistrzostwa Polski nie minęło dużo czasu, to dzisiejszy krajobraz we Wrocławiu wygląda zupełnie inaczej i klub musi bronić się przed spadkiem

W tym momencie nie wiadomo jeszcze kto będzie “stałym” trenerem Śląska. Dominuje narracja, że działacze postawią na Polaka, ale jeden z tropów zaprowadził nas też do Czech. A dokładniej na… Słowację



“Krwawy wtorek” we Wrocławiu

To był “krwawy wtorek” jeśli chodzi o kluczowe decyzje w Śląsku Wrocław. Pracę stracił zarówno Jacek Magiera, jak i David Balda, który zresztą nieraz podkreślał, że jeśli odejdzie trener, to on pożegna się razem z nim. Sportowo Śląsk wygląda dramatycznie, mamy tu na myśli miejsce w tabeli i przed klubem ciężka walka o utrzymanie.



Na razie zespół mają trenować Michał Hetel i Marcin Dymkowski, ale w tym momencie nie ma pewności, czy to rozwiązanie docelowe. Zresztą, w kuluarach już ruszyła karuzela nazwisk trenerskich, które łączone są ze Śląskiem. Z informacji Goal.pl wynika, że z dolnośląskim klubem łączony jest między innymi Maciej Bartoszek. Ale to nie wszystko. Dotarły do nas plotki, że w Śląsku może się pojawić temat szkoleniowca z Czech.

Niedawno wygrał z Gattuso

O kogo chodzi? Słyszymy, że o Ondreja Smetanę, który pracuje obecnie w słowackim Rużomberoku, z którym zdobył niedawno Puchar Słowacji. Jego umowa z tym klubem kończy się w grudniu 2024 roku. Smetana to były czeski piłkarz, który poza ojczyzną grał też własnie na Słowacji, a także w Belgii, na Cyprze i w Niemczech.



Jako szkoleniowiec pracował w Petrkovicach, Viktovicach, Baniku Ostrawa, Jihlavie i Hucinie. Aż trafił do wspomianego Rużomberoku, z którym wystąpił również w europejskich pucharach. Po przejściu kazachskiego Toboła (0:1 i 5:2) Słowacy przegrali z Trabzonsporem (0:1 i 0:2). Z kolei w walce o fazę grupową Ligi Konferencji UEFA po pokonaniu Hajduka Split (z Gennaro Gattuso na ławce i Ivanem Perisiciem w składzie) jego podopieczni odpadli z FC Noah z Armenii.

Vladimir Weiss bardzo go chwali

Pracę Smetany w Rużomberoku bardzo chwalił znany słowacki trener Vladimir Weiss, mówiąc, że zespół prowadzony przez Smetanę jest najlepiej przygotowaną fizycznie drużyną w słowackiej ekstraklasie. W czeskim dzienniku Blesk pojawił się artykuł z wypowiedziami Veissa, a tytuł mówi sam za siebie: “Czeski trener błyszczy na Słowacji. Veiss: Smetana wykonuje świetną pracę”.



Jak wspomniano wyżej, Smetana w grudniu ma opuścić słowacki zespół. Na brak propozycji, jak słyszymy, nie narzeka. A czy taka nadejdzie albo już nadeszła z Wrocławia? O tym przekonamy się już wkrótce. Za południową granicą przekonują nas, że faworytem do pozyskania tego szkoleniowca jest jednak 1. FC Slovacko, czyli dziewiąty zespół czeskiej ekstraklasy. Nic nie jest jeszcze podpisane, ale negocjacje mają być mocno zaawansowane.