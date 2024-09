GKS Katowice po awansie do PKO BP Ekstraklasy zebrał dużo pochwał. Swój udział w sukcesie miał Arkadiusz Jędrych, który w rozmowie z Weszlo.com opowiedział o ciekawym planie.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

Arkadiusz Jędrych chce sprawdzić się w klatce

GKS Katowice na starcie sezonu PKO BP Ekstraklasy zostawił po sobie dobre wrażenie. Ekipa Rafała Góraka wywalczyła jak na razie osiem punktów, plasując się na dziewiątej pozycji w tabeli. Tymczasem w rozmowie z Weszlo.com o swoim marzeniu opowiedział defensor Trójkolorowych.

– Wylądowanie w klatce to moje marzenie do spełnienia po zakończeniu kariery. Chociaż jak mówię o tym żonie, próbuje bardzo odsuwać mnie od tego pomysłu. Ale faktycznie mam w głowie taką myśl, żeby dla zabawy spróbować sportowej walki na fajnym poziomie. Będę chciał utrzymać sylwetkę po graniu, kręci mnie to, więc czemu nie? – mówił Jędrych.

Defensor zbliża się nieuchronnie do 200 meczów w barwach GieKSy

Środkowy obrońca trafił do GieKSy w styczniu 2019 roku. Jak na razie rozegrał w ekipie z Katowic łącznie 195. meczów, notując w nich 34 trafienia i osiem asyst. Jędrych ma kontrakt ważny z GKS-em do końca czerwca 2026 roku.

W piątkowy wieczór w ramach ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy katowiczanie zmierzą się w roli gospodarza z Widzewem Łódź. GKS traci do ekipy Daniela Myśliwca trzy oczka. Z kolei w następnej kolejce już w roli gościa GieKSa zagra z Górnikiem Zabrze. Mecz odbędzie się 21 września o godzinie 20:15. Będzie to pierwsze spotkanie o ligowe punkty z udziałem obu ekip od 2017 roku. Wówczas katowiczanie mierzyli się z zabrzanami w 1 Lidze i górą był Górnik (1:0).

Czytaj więcej: Prezydent Chorzowa o nowym stadionie dla Ruchu. “Minister powinien to rozwiązać”