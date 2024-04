Jagiellonia doprowadza do wyrównania. Jesus Imaz nie dał szans bramkarzowi [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Legia Warszawa przez znaczną część meczu prowadziła z Jagiellonią Białystok

Jednak w 83. minucie do wyrównania doprowadził Jesus Imaz

Asystę przy trafieniu Hiszpana zaliczył Dominik Marczuk

Jesus Imaz doprowadza do remisu

Niedzielny hit Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok układał się po myśli tych pierwszych. Podopieczni Kosty Runjaicia w 30. minucie meczu objęli prowadzenie za sprawą Marca Guala. Hiszpan popisał się znakomitą akcję i pewnie pokonał Zlatana Alomerovicia.

Prowadzenie Legii Warszawa utrzymywało się do 83. minuty. Wówczas piłkarze Adriana Siemieńca przeprowadzili świetną akcję. Adrian Dieguez zagrał piłkę do Dominika Marczuka, który zmylił defensorów “Wojskowych” i wyłożył futbolówkę do Jesusa Imaza. Hiszpan z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki.

JESUS IMAZ UCISZYŁ STADION! 🤫 Rewelacyjna akcja @Jagiellonia1920 zakończona trafieniem Hiszpana! 🇪🇸



📺 Mecz Legii z Jagą trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/Ut77NMjg12 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

Dla Jesusa Imaza było to zatem dziewiąte trafienie w tym sezonie ligowym. 33-latek może się pochwalić również pięcioma asystami. A wszystko to w 23. występach.

