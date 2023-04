Widzew był blisko porażki w Krakowie. Łodzianie zremisowali jednak z Cracovią, co cieszy trenera Janusza Niedźwiedzia.

PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Widzew uratował punkt z Cracovią

Wdzięczny drużynie za to jest Janusz Niedźwiedź

Trener łodzian docenia punkt w tym trudnym meczu

Widzew zadowolony z remisu. Niedźwiedź: dziękuję drużynie

Widzew rywalizuje o udział w europejskich pucharach. Łodzianie swoją sytuację w tabeli mogli poprawić, gdyby pokonali Cracovię. Beniaminek musiał jednak ratować się przed porażką, To udało się dzięki wykorzystanej jedenastce w końcówce spotkania (1:1).

– To było dla nas bardzo trudne spotkanie. Wynik nas cieszy, bo jeśli się strzela gola w samej końcówce, chyba po raz trzynasty w tym sezonie, to pokazuje, że zespół ma charakter i zawsze gra do końca. Mimo tych trudności i dobrego spotkania Cracovii – uważa Janusz Niedźwiedź.

– Mam duży szacunek do moich piłkarzy, do wszystkich, którzy z nami pracują. Dzisiejsze spotkanie nam się nie układało, ostatnie tygodnie były dla nas trudne. Dziękuję drużynie i gratuluję wszystkim – powiedział opiekun Widzewa.

