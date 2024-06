PressFocus Na zdjęciu: Jakub Jezierski

Oficjalnie: Jakub Jezierski na dłużej w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław ostro wziął się do pracy w przerwie między sezonami. Władze klubu pracują nad wzmocnieniami w letnim okienku transferowym, aby być gotowy do walki w europejskich pucharach. Wicemistrzowie Polski potwierdzili już transfer m.in. Marcina Cebuli.

W sobotnie południe Śląsk Wrocław przekazał kibicom znakomitą wiadomość. „Wojskowi” za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowali o przedłużeniu kontraktu z wychowankiem – Jakubem Jezierskim. 19-letni zawodnik złożył oficjalny podpis na umowie, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

– To dla mnie ważna chwila. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia i zostaję w Śląsku na dłużej. To tutaj zaczynałem, stawiałem kolejne piłkarskie kroki i chcę to robić dalej. Moim celem jest coraz więcej minut i walka o miejsce w pierwszym składzie – powiedział Jakub Jezierski po podpisaniu nowego kontraktu.

Jakub Jezierski w minionym sezonie zadebiutował w seniorskiej drużynie Śląska Wrocław. 19-letni pomocnik rozegrał siedem spotkań na boiskach Ekstraklasy. Nawet raz udało mu się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w rywalizacji przeciwko ŁKS-owi Łódź, która zakończyła się zwycięska dla „Wojskowych” (2:1).

