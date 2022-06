fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Stolarczyk

Jagiellonia Białystok wkrótce ogłosi nazwisko nowego trenera. Dobrze poinformowany w realiach polskiej piłki nożnej użytkownik Twittera Janekx89 przekazał, że stery nad Żółto-czerwonymi przejmie Maciej Stolarczyk. Dotychczasowy selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski zastąpi na stanowisku Piotra Nowaka.

Jagiellonia Białystok dokonała wyboru w sprawie nowego trenera

Janekx89 ujawnił, że stery nad Żółto-czerwonymi przejmie Maciej Stolarczyk

50-latek żegna się jednocześnie z młodzieżową reprezentacją Polski, którą ma objąć michał Probierz

Stolarczyk wraca do Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok w ostatnim sezonie utrzymała się w PKO Ekstraklasie. Oczekiwania władz klubu były jednak znacznie ambitniejsze. Żółto-czerwoni mieli według różnych doniesień włączyć się do gry o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, co przyczyniło się do tego, że z klubem musiał rozstać się Piotr Nowak.

Następcą byłego trenera Chicago Fire ma zostać Maciej Stolarczyk, który wkrótce zakończy współpracę z PZPN-em. Jednocześnie urodzony w Słupsku trener kończy przygodę z młodzieżową reprezentacją Polski. Janekx89 przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 50-latek zostanie nowym opiekunem Jagiellonii.

🔜❗Kończący pracę w młodzieżowej reprezentacji – 50-letni Maciej Stolarczyk, będzie nowym trenerem Jagiellonii Białystok. — Janekx89 (@janekx89) June 10, 2022

Stolarczyk jednocześnie wraca do pracy w Ekstraklasie. W przeszłości na tym poziomie rozgrywek trener miał okazję pracować w Wiśle Kraków, czy Pogoni Szczecin. W szeregach Portowców pełnił też rolę dyrektora sportowego.

