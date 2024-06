Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marcin Cebula

Marcin Cebula dołączy do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław przygotowuje się aktualnie do startu rozgrywek PKO Ekstraklasy oraz eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski zdają sobie jednak sprawę, że chęć gry na trzech frontach będzie wymagać od nich sporej jakości oraz większej niż do tej pory liczby zawodników. Stąd też do Wojskowych w tym okienku transferowych dołączyło kilku ciekawych graczy.

Mowa tu m.in. o Juniorze Eyambie, który nieco ponad tydzień został oficjalnie przedstawiony jako nowy napastnik Śląska. Szwajcar jest tym, który ma załatać dziurę w ataku po Eriku Exposito. Jednak ofensywa transferowa wrocławian trwa w najlepsze i okazuje się, że z klubem zwiąże się bardzo ciekawy pomocnik.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” nowym zawodnikiem Śląska Wrocław zostanie Marcin Cebula. Były gracz Rakowa Częstochowa w ostatnim czasie na brak zainteresowanie nie mógł narzekać, ale to właśnie klub ze stolicy Dolnego Śląska był najbardziej konkretny w swoich poczynaniach. Pomocnik podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Były gracz Medalików podczas swojej przygody pod Jasną Górą rozegrał dla byłych mistrzów Polski 102 mecze, w których zdobył 11 goli i zanotował 12 asyst.

