Górnik Zabrze podpisał kontrakt z utalentowanym piłkarzem. Chciało go wiele klubów [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Górnik jest konkretny. “Szlifierka” i sprzedaż

Górnik Zabrze wyrobił sobie markę klubu, który potrafi szlifować talenty i sprzedawać je dalej. W zasadzie narodowość nie ma tu znaczenia, bo 14-krotny mistrz Polski wypuszczał w świat i młodych Polaków (Dariusz Stalmach, Szymon Włodarczyk) jak i cudzoziemców (Daisuke Yokota, Lawrence Ennali).



Z informacji goal.pl wynika, że do Zabrza trafia właśnie kolejna “perełka”. Chodzi o 20-letniego Wiktora Nowaka, pomocnika Znicza Pruszków. O tym, że Górnik interesuje się tym piłkarzem pisał w listopadzie Szymon Janczyk z weszlo.com, dodając, że zabrzanie są jednymi z wielu, którzy zwrócili uwagę na tego zawodnika.

Konkurencja była duża

Faktycznie, mówiąc kolokwialnie, chciało go pół ligi, ale okazuje się, że to właśnie Górnik wygrał ten wyścig. Z informacji goal.pl wynika, że piłkarz przeszedł już testy medyczne i podpisał kontrakt z zabrzanami. Teraz pozostaje kwestia dogadania się ze Zniczem. Zawodnik ma tam kontrakt do końca tego sezonu i jest wielce prawdopodobne, że dokończy sezon w Pruszkowie, a do Zabrza przeniesie się od nowego sezonu.



Nowak gra na pozycji defensywnego pomocnika, mierzy 187 centymetrów wzrostu. Jest reprezentantem Polski do lat 20. W tym zespole zagrał trzy mecze i zdobył jedną bramkę. Natomiast w bieżącym sezonie 1. ligi zagrał w 18 meczach, zdobywając dwa gole i zaliczając trzy asysty.



Mimo młodego wieku ma już sporo spotkań na poziomie seniorskim. W Zniczu Pruszków, licząc drugą i pierwszą ligę, wystąpił 75 razy. W tych spotkaniach sześciokrotnie kierował piłkę do siatki.