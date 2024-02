Imago / Krzysztof Cichomski Na zdjęciu: Alexander Gorgon

Alexander Gorgon zaliczył dublet w meczu z ŁKS-em Łódź

Austriak zdobył dwie bramki w osiem minut

35-latek ma w tym sezonie 7 goli w Ekstraklasie

Alexander Gorgon z podwójnym uderzeniem, dwa gole w osiem minut

Pogoń Szczecin wyszła na drugą połowę z mniejszą koncentracją spowodowaną jednobramkowym prowadzeniem z ŁKS-em Łódź. Mimo szybkiej straty bramki już w pierwszych minutach drugiej części gry, podopieczni Jensa Gustafssona wzięli się do roboty i dość szybko strzelili następne dwie bramki.

Alexander Gorgon strzelił gola w 63 minucie meczu. Austriak otrzymał podanie w kilka metrów przed polem karnym. 35-latek skorzystał z sytuacji, że nikt go nie krył i oddał strzał z mniej więcej 16 metrów od bramki. Piłka po rykoszecie zmyliła interweniującego Bobka i wpadła do siatki.

Drugi cios piłkarze Pogoni zadali ledwo 8 minut później. Po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Gorgon, dla którego było to już 7. trafienie w tym sezonie. Tym razem Gorgon znalazł się we właściwym miejscu i czasie, dobijając odbitą przez bramkarza futbolówkę do pustej bramki.

Pod koniec meczu obie drużyny strzeliły po jeszcze jednym golu. Dla Portowców do siatki trafił Kamil Grosicki, zaś drugą bramkę dla gości strzelił debiutujący w tym meczu Antoni Młynarczyk. Ostatecznie Pogoń Szczecin po meczu obfitującym w sześć goli wygrała 4-2 z ŁKS-em Łódź.