Goncalo Feio nie poprowadzi Legii w kolejnym spotkaniu. To powód

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia będzie musiała radzić sobie bez trenera

Goncalo Feio nie poprowadzi swojego zespołu w następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy. To wszystko z powodu czwartej żółtej kartki, którą otrzymał Portugalczyk w tym sezonie w niedzielnym spotkaniu przeciwko Widzewowi Łódź. Legia Warszawa ostatecznie wygrała ten mecz 2:1.

Portugalski szkoleniowiec pierwszą żółtą kartkę w obecnym sezonie ujrzał w 6. kolejce Ekstraklasy w zremisowanym 1:1 meczu przeciwko Śląskowi Wrocław.

Kolejne dwie kartki obejrzał w 7. i 8. kolejce, a w czwarte upomnienie dostał w 14. Zgodnie z przepisami skutkuje to karą dyskwalifikacji na następne spotkanie.

W 15. kolejce Ekstraklasy Legioniści zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. Będą oni do spotkania przystępowali jako lider Ekstraklasy, choć tyle samo punktów ma także Jagiellonia Białystok.

Jednak Lech w ostatnim spotkaniu przegrał 0:2 z Puszczą Niepołomice na wyjeździe. W tym spotkaniu czerwoną kartkę w 23. minucie za faul na rywalu otrzymał Michał Gurgul. To oznacza, że na pewno nie zagra przeciwko Wojskowym.

Dla Legii będzie to bardzo ważny mecz, tym bardziej że do liderów tracą 6 punktów. Fakt, że Portugalczyk będzie zmuszony oglądać spotkanie z trybun, nie ułatwi im tego i tak już trudnego zadania, jakim jest odebranie Lechowi punktów i odrobienie straty do czołówki.

Czytaj dalej: Gabriel Jesus może opuścić Arsenal. Interesuje się nim inny duży klub z Premier League