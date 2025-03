Feio króluje w zaskakującej statystyce. Sędziowie mają z nim mnóstwo roboty

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio ma najwięcej żółtych kartek w Ekstraklasie

Goncalo Feio uchodzi za utalentowanego trenera, który ma konkretny warsztat, ale przy tym sprawia wiele problemów natury wychowawczej. Jest znany z wybuchowego temperamentu i raczej nie ukrywa swoich emocji. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mogli się o tym przekonać klubowi działacze, trenerzy oraz piłkarze, a także kibice rywali.

W niedzielę trudny charakter Portugalczyka znów dał o sobie znać. Przy okazji hitowego meczu Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa sędzia Wojciech Myć po jednej z sytuacji napomniał go żółtą kartką.

To niecodzienna sytuacja, bowiem żółta karta z meczu z Rakowem była już dziewiątą, jaką Feio zobaczył w tym sezonie Ekstraklasy. Czyni go to sensacyjnym liderem w tej statystyce. Sędziowie upominają go częściej niż zawodników, którzy biegają po polskich boiskach. Oprócz szkoleniowca Legii Warszawa, dziewięć żółtych kartek otrzymał w tym sezonie tylko Damian Dąbrowski z Zagłębia Lubin.

🚨 Mamy nowego lidera klasyfikacji żółtych kartek w Ekstraklasie!



1. GONCALO FEIO, Damian Dąbrowski – 9

2. Gustav Berggren, Paulo Henrique, Christos Donis, Peter Pokorny – 8



Prosta droga do premierowego trofeum w roli pierwszego trenera. — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) March 16, 2025

Po osiem żółtych kartek uzbierali natomiast Gustav Berggren, Paulo Henrique, Peter Pokorny oraz Christos Donis. Feio walczy o swoją przyszłość w Legii Warszawa. Jego kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu. Po porażce z Rakowem zespół praktycznie nie ma już szans na zdobycie mistrzostwa Polski. Wciąż pozostaje za to w grze o Puchar Polski, a w ćwierćfinale Ligi Konferencji zmierzy się z Chelsea.