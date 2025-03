fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Zagłębie Lubin

GKS Katowice przełamał się z Zagłębiem Lubin

GKS Katowice w teorii rozgrywał w niedzielę kolejny mecz w elicie w tej kampanii. W praktyce mecz przeciwko Zagłębiu Lubin był pożegnalnym występem męskiej sekcji katowickiej drużyny z obiektem przy ulicy Bukowej. Od starcia z Górnikiem Zabrze piłkarze GieKSy grać będą na nowej arenie, znajdującej się przy ulicy Nowa Bukowa. Ponadto upamiętniona została rocznica 63. urodzin, który zaliczył w przeszłości 36 występów w reprezentacji Polski.

Obie ekipy do potyczki podchodziły w złych nastrojach, chcąc zmazać plamę po seriach bez zwycięstwa. Katowiczanie w trzech ostatnich meczach raz zremisowali i dwukrotnie przegrali. Ostatnio z Jagiellonią Białystok (0:1). Tymczasem zespół z Lubina kończył trzy ostatnie spotkania na tarczy. Tydzień temu uległ Piastowi Gliwice (0:1).

Obie ekipy na obiekcie przy Bukowej zmierzyły się w niedzielne popołudnie po raz pierwszy od 2015 roku. Wówczas więcej powodów do zadowolenia mieli Miedziowi, którzy wygrali aż pięcioma golami (5:0). Ciekawostką jest, że bramki dla zespołu z Lubina zdobyli Arkadiusz Woźniak i Adrian Błąd, którzy w katowickiej ekipie dali zapamiętać się z dobrej strony. Drugi z wymienionych zdobył bramkę decydującą o awansie GKS-u do elity w starciu z Arką Gdynia (1:0).

"Ej, Zizou! Pamiętasz jak przegrałeś na Bukowej?", czyli pierwsza oprawa kibiców @_GKSKatowice_ przy okazji pożegnalnego spotkania z Bukową 🟡🟢⚫ pic.twitter.com/xEwLXhVJFq — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) March 9, 2025

Tymczasem pierwsza połowa niedzielnej rywalizacji upłynęła pod znakiem hasła: “Im strzelać nie kazano”. Na przerwę GKS i Zagłębie udały się, nie mając na swoim koncie nawet jednego celnego strzału, co obrazowało dobitnie postawę obu ekip. Faktem jest jednak, że większą ochotę do gry w ataku wykazywali goście, mający osiem prób z uderzeniami. Celowniki były jednak bardzo źle nastawione. Gospodarze natomiast przeważali pod względem utrzymania przy piłce, ale nic to nie dawało.

Sebastian Bergier sprawdził się w roli jokera

Po zmianie stron scenariusz gry zbytnio nie uległ zmianie. Strzałów było jak na lekarstwo. W końcu nadszedł ostatni kwadrans meczu. Na normalne wydawało się pytanie ze strony szalikowców gości w kierunku gospodarzy: “Coście tak cicho”, reakcja była wybitna. Bramkę w 78. minucie zdobył Sebastian Bergier, wykorzystując podanie od Adriana Błąda. Napastnik katowiczan wszedł na boisko w 60. minucie w miejsce Filipa Szymczaka i szybko udowodnił, że należy mu się gra w wyjściowej jedenastce. Wypożyczony z Lecha Poznań gracz jest natomiast już od 168 dni bez trafienia.

SEBASTIAN BERGIER! Aż do 78. minuty czekaliśmy na gola, ale wygląda na to, że to może być zwycięskie pożegnanie stadionu przy Bukowej ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/G7B6tbZXq8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 9, 2025

Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i GieKSa wróciła na zwycięski szlak, mogąc pochwalić się już bilansem 33 punktów. W następnej kolejce katowicka ekipa zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź. Z kolei nerwowe ruchy mogą mieć miejsce w klubie z Lubina, gdzie niepewna była posada trenera Włodarskiego. Nie można wykluczyć scenariusza, że do starcia z Koroną Kielce zespół może przygotowywać nowy szkoleniowiec.

GKS Katowice – Zagłębie Lubin 1:0 (0:0)

1:0 Sebastian Bergier 78′