Frekwencyjny sukces na start Ekstraklasy

Wraz z początkiem nowego sezonu startujemy z nową serią, w której po każdej ligowej kolejce będziemy opisywać frekwencję na trybunach klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Nie zapominamy o eliminacjach do europejskich pucharów oraz o meczach reprezentacji Polski - takie liczby także tutaj zobaczycie. Wszystko po to, by kibice zainteresowani tą tematyką wiedzieli, że wszystkie informacje będą mogli znaleźć na naszych łamach.

IMAGO/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Ekstraklasa

Podstawowe liczby

Najwięcej widzów: Legia – ŁKS 26 584

Najmniej widzów: Warta – Pogoń 3 274

Średnia w kolejce: 11 339 widzów

Mediana: 8 763 widzów

Suma (9 meczów): 102 050 widzów

Mocniej działa na wyobraźnię fakt, że miejsc na wszystkich stadionach było 129 773, czyli kibice zajęli 78.6% dostępnych krzesełek. To świetny wynik, który trudno będzie powtórzyć m.in. z uwagi na kilka dużych stadionów, które ciężko jest zapełnić na meczach, które nie są hitami.

Frekwencja na poszczególnych stadionach wraz z pojemnością

Początek sezonu to jeden mecz z frekwencją powyżej 20 tys. widzów, 3 mecze z widownią w zakresie 10-20 tys. kibiców, 4 mecze w przedziale 5-10 tys. widzów i mecz Warty, który zgromadził poniżej 5 tys. kibiców, ale jej stadion zawiera jedynie 4 tys. krzesełek.

Procentowe zapełnienie stadionów

Frekwencja na każdym stadionie przekroczyła połowę ich maksymalnej pojemności. Na czterech z nich było to ponad 90%, a na kolejnych trzech około 80%.

Przeciwnicy

Należy patrzeć na ten wykres z przymrużeniem oka, bo duże liczby na niektórych stadionach nie wynikają wprost z atrakcyjności rywala, ale jest to jeden z czynników, który dodatkowo zachęca do wizyty na stadionie. Na pewno w przyszłości będziemy mogli w ten sposób wytłumaczyć klubowe rekordy frekwencji w danej rundzie. Są to zazwyczaj mecze derbowe lub przyjazd Legii bądź Lecha.

Godzina i dzień tygodnia

Najwięcej kibiców zgromadziły mecze w prime-time, co nie może dziwić, bo terminarz jest uważnie ustalany, m.in. pod tym kątem. Duża liczba widzów w niedzielę o 15:00 to początek sezonu w Zabrzu, gdzie kibice zawsze chętnie wspierają klub z trybun.

Liczba kibiców gości

Poniższy wykres to odpowiedź na pytanie: “Ilu kibiców gości było na stadionach?”. Najwięcej fanów pojechało na mecz wyjazdowy ŁKS-u, Ruchu oraz Lecha, czyli dwóch beniaminków i brązowych medalistów poprzedniego sezonu.

Przy Radomiaku widzimy 0 z powodu zamkniętego sektora gości na stadionie w Zabrzu.

Dane pochodzą ze strony Stadionowi Oprawcy oraz z portali poszczególnych grup kibiców.

Procentowy udział kibiców gości w całej widowni

Ponad 15% widowni na stadionach stanowili kibice przyjezdni Pogoni, Ruchu i Lecha.

Kibice ŁKS-u tłumnie przybyli do Warszawy, by dopingować swój zespół. Stanowiliby połowę całej widowni na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, na którym domowe mecze rozgrywa Warta Poznań.

Przelicznik wyjazdowy, czyli liczba widzów z uwzględnieniem odległości

Ekipy Ruchu, Lecha i ŁKS-u mogą pochwalić się najlepszymi wyjazdami pod względem liczby kibiców, ale z uwzględnieniem odległości. Chodzi o to, by odróżnić wyjazd w podobnej liczbie osób na odległość 150 km i 700 km, a właśnie tyle pokonali w obie strony kibice z Poznania. Fani ŁKS-u mieli do przejechania jedynie 270 km.

1. liga

Podstawowe liczby

Najwięcej widzów: Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec 9 476

Najmniej widzów: Arka Gdynia – Nieciecza 1 379

Średnia w kolejce: 3 489 widzów

Mediana: 2 591 widzów

Suma (9 meczów): 31 404 widzów

Wszystkich dostępnych miejsc było 83 176, więc zapełnienie można przeliczyć na 37.8%. Wynik zaniża słaba frekwencja na stadionie Arki Gdynia, co jest konsekwencją konfliktu kibiców tego klubu z jego właścicielami. Sympatycy Arki bojkotują mecze i nie kupują gadżetów klubu.

Podsumowanie:

Frekwencja na poszczególnych stadionach wraz z pojemnością

Na wyróżnienie zasługują kibice Motoru Lublin, którzy odpowiadają za zdecydowanie najlepszą frekwencję w pierwszej ligowej kolejce. Niemal 9.5 tys. kibiców to więcej niż łączne wyniki kolejnych w rankingu klubów – Miedzi Legnica i Podbeskidzia. Niedługo w klubie z Lublina ma dojść do zmian w gabinetach, co ma poprawić skuteczność działań marketingowych, co do których kibice mają wiele uwag.

Procentowe zapełnienie stadionów

Z uwagi na niewielki obiekt najlepszy okazał się Chrobry Głogów, który zanotował 88% wypełnienia stadionu. Poza nim, jedynie trzy kluby zanotowały ten wskaźnik na poziomie wyższym niż 60%, a pięć klubów zapełniło trybuny w mniej niż 40%. Najgorsza w zestawieniu Arka zanotowała marne 9%, co i tak jest uważane za zawyżoną wartość, bo prawdopodobnie podano liczbę kibiców uprawnionych do wejścia na trybuny, a nie rzeczywiste liczby z kołowrotków.

Ekstraklasa i 1 liga łącznie

Łącznie w obu ligach na stadionach zasiadło 133 454 widzów, dając średnią 7 414 widzów na mecz i zapełnienie na poziomie 63.7%.

TOP10 stadionów w ten weekend

Uwzględniając trzy najwyższe ligi piłkarskie uzyskaliśmy poniższe wyniki dla TOP10. Znalazło się w nim miejsce dla dwóch zespołów spoza Ekstraklasy: Motoru Lublin (5. miejsce) i Miedzi Legnica (10. pozycja).

TOP10 pod względem procentowego wypełnienia stadionów

Pod względem zapełnienia obiektów cztery czołowe miejsca należą do Rakowa, Widzewa, Stali Mielec i Legii. Następnie mamy pierwszoligowego Chrobrego i Wartę Poznań z wynikami ponad 80%. Na kolejnych miejscach jest Korona i Górnik Zabrze z najwyższej ligi, a całość zamykają dwa zespoły z 1. ligi z wynikami ponad 60%.

Podsumowując

Terminarz ułożył się w ten sposób, że w ten weekend nie było żadnego meczu na stadionie powyżej 30 tys. krzesełek. Najwięcej kibiców zgromadził obiekt Legii Warszawa, a najmniej Arki Gdynia, której kibice bojkotują mecze domowe. W przedziale 10-20 tys. widzów odbyły się 3 mecze, a w zakresie 5-10 tys. widzów było ich 5.

Początek sezonu został uznany za duży frekwencyjny sukces, a średnia przekraczająca 11 tysięcy widzów to najlepszy wynik spośród wszystkich pierwszych kolejek w XXI wieku.

Mocne otwarcie sezonu! Na meczach 1. kolejki pojawiło się 1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣5️⃣0️⃣ widzów 💪 Dziękujemy, że kibicujecie razem z nami #NaStadionie 🏟️ pic.twitter.com/Gpvr0AvIxa — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) July 24, 2023

W tym sezonie rozegrano jeszcze 2 mecze, oba na stadionie Rakowa w Częstochowie.

W meczu z Florą Tallin w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na trybunach zasiadło 5 242 kibiców, a w meczu o Superpuchar Polski z Legią Warszawa na stadionie był komplet – 5 500 widzów, z czego 302 kibiców przyjechało z Warszawy. Szybko wykupili całą dostępną dla siebie pulę. Pewnie gdyby była kilka razy większa, nie stanowiłoby to dla nich problemu i piłkarze Legii mieliby jeszcze większe wsparcie.