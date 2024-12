PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United planuje wyprzedaż

Ruben Amorim notuje przeciętny start swojej przygody na Old Trafford. Pod wodzą Portugalczyka Manchester United rozegrał pięć spotkań, z których dwa wygrał, dwa przegrał i jedno zremisował. W Premier League Czerwone Diabły zanotowały dwie porażki z rzędu – podopieczni byłego trenera Sportingu musieli uznać wyższość nie tylko Arsenalu, ale także Nottingham Forest.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

Amorim w krótkim czasie nie zdołał odmienić drużyny, co wydaje się dosyć oczywiste. Jednak portugalski szkoleniowiec powoli zaprowadza swoje porządki. Najwięcej wydarzy się w dwóch kolejnych okienkach – zimowym, w trakcie tego sezonu i letnim, przed nowymi rozgrywkami. 39-latek otrzyma szansę na przebudową kadry. Wszystko wskazuje na to, że Manchester nie zamierza ograniczać się w kwestii transferów. Sugeruje to Florian Plettenberg.

– Wewnętrznie Manchester United zgadza się, że ponad połowa zawodników w kadrze to poważni kandydaci do sprzedaży zimą lub latem, jeśli pojawią się dobre oferty. Oczekuje się, że Ruben Amorim otrzyma szansę na odbudowę klubu, co będzie wymagało pilnej sprzedaży – pisze dziennikarz Sky Sport. Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Nousair Mazraoui, Mathijs De Ligt, Leny Yoro, Andre Onana i dwóch-trzech kluczowych piłkarzy – to zestawienie “nietykalnych” na Old Trafford, twierdzi Plettenberg.

W gronie graczy, którzy mogą opuścić Manchester, znalazł się miedzy innymi Marcus Rashford. Anglik może opuścić klub już w zimie.