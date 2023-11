Imago / SOPA Images Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław przedstawił propozycję nowego kontraktu dla Erika Exposito

Hiszpański napastnik jest w tym sezonie w wyśmienitej formie

Jeśli obie strony dojdą do porozumienia to nowy kontrakt Hiszpana będzie najwyższym w historii klubu

Najwyższy kontrakt w historii klubu

Śląsk Wrocław jest jednym z największych zaskoczeń bieżącego sezonu Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę zajmuję 1. miejsce w lidze z dorobkiem 33 punktów po 15 rozegranych kolejkach. Dużą zasługą świetnej pozycji wrocławian w lidze jest forma, jaką prezentuję ich największa gwiazda – Erik Exposito.

Hiszpan w tym sezonie jest postrachem obrońców w polu karnym rywali. W 15 występach strzelił 12 bramek, a do tego zanotował 3 asysty. Wysoka dyspozycja napastnika skłoniła włodarzy klubu, do wykonania kroku ku przedłużeniu, wygasającej po tym sezonie umowy. Jak informuje Piotr Koźmiński, drużyna z Dolnego Śląska przedstawiła swojemu kapitanowi “na piśmie” warunki nowego kontraktu.

Jeśli obie strony osiągną porozumienie, to będzie najwyższy w historii klubu kontrakt. Jednak droga do pomyślnej finalizacji i parafowania przez zainteresowanych przedłużenia umowy jest jeszcze daleka. Z drugiej strony sam Erik Exposito przyciąga z pewnością duże zainteresowanie ze strony innych drużyn. W zeszłe lato łączony był z przenosinami do Rakowa Częstochowa.

