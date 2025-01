Ekstraklasa: TOP10 zawodników, którym latem wygasa kontrakt

PressFocus Na zdjęciu: Gustav Berggren, Imad Rondić i Paweł Wszołek

Głośne nazwiska w PKO BP Ekstraklasie do wzięcia za darmo

PKO BP Ekstraklasa w porównaniu do większości zachodnich lig ma długą przerwę zimową. Nie oznacza to jednak, że na polskim podwórku nie dzieje się nic wartego uwagi. Wraz z otwarciem zimowego okna transferowego kluby mogą również negocjować z zawodnikami, którym w czerwcu wygasa kontrakt. Dla właścicieli klubów to doskonała okazja, aby wzmocnić zespół bez większego nakładu gotówkowego. W tym roku do wzięcia za darmo będzie kilka ciekawych nazwisk. Oto TOP10 zawodników, którym latem wygasa kontrakt.

Wiosna dla dwóch polskich klubów w pucharach

Benjamin Kallman (Cracovia)

Kallman trafił do Cracovii przed sezonem 2022/2023 na zasadzie wolnego transferu z FC Inter Turku. Fiński napastnik z każdą kolejną kampanią strzelał coraz więcej bramek. Pierwszy rok w Polsce zakończył z dorobkiem 6 goli, zaś w drugim uzbierał 9 trafień. W bieżących rozgrywkach po połowie sezonu ma na swoim koncie już 11 bramek, co daje mu 1. miejsce w klasyfikacji strzelców. Jego skuteczność jest nieoceniona dla zespołu Dawida Kroczka, lecz kibice Pasów grą Fina cieszyć się będą mogli tylko do czerwca. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby napastnik pozostał w Ekstraklasie. Choć prezes Mateusz Dróżdż zapowiadał negocjacje ws. przedłużenia kontraktu, tak wciąż nie pojawiła się żadna informacja odnośnie przyszłości 26-latka.

Na niekorzyść Cracovii działa fakt, że Kallman na brak ofert narzekać nie może. Z medialnych doniesień wynika, że Reprezentant Finlandii ma na stole propozycje m.in. z Niemiec i Turcji. W przeszłości łączony był również z polskimi zespołami jak Legia Warszawa i Lech Poznań.

Imad Rondić (Widzew Łódź)

Bośniak prawie na pewno pozostanie na polskich boiskach, choć z pewnością od nowego sezonu nie będzie zakładał koszulki Widzewa Łódź. Umowa napastnika wygasa w czerwcu, a już teraz Imad Rondić jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Ekstraklasie. O jego podpis na kontrakcie walczą Lech Poznań i Raków Częstochowa. Co ciekawe oba kluby, mimo że latem mogłyby pozyskać go za darmo, negocjują z Widzewem transfer w styczniu. Co więcej, kwota transakcji może sięgnąć nawet miliona euro.

Rondić w Ekstraklasie występuje dopiero drugi sezon. Do Łodzi trafił latem 2023 roku z czeskiego Slovana Liberec. W pierwszym roku gry w Polsce nie imponował skutecznością, co skończyło się na 5 bramkach w 32 meczach. Natomiast w aktualnej kampanii jest zdecydowanym liderem zespołu, co odzwierciedla 9 goli w 18 spotkaniach.

Nene (Jagiellonia)

Kolejny zawodnik na liście piłkarzy z wygasającym kontraktem to Nene. Portugalczyk w mistrzowskim sezonie Jagiellonii był jednym z kluczowych graczy w zespole Adriana Siemieńca, zdobywając w lidze 9 bramek i notując 8 asyst. Ewentualne rozstanie z pomocnikiem byłoby więc dla Dumy Podlasia ogromną stratą. Co prawda zarząd prowadził rozmowy ws. przedłużenia kontraktu, lecz z informacji Goal.pl wynika, że zakończyły się one fiaskiem. Co więcej, Nene jest bardzo blisko przenosin do chińskiej Super League.

W Białymstoku łącznie z obecnym sezonem spędził prawie trzy lata. W tym czasie rozegrał prawie 100 spotkań, w których strzelił 20 goli. Wcześniej bronił barw portugalskich klubów jak Santa Clara, Braga B czy Fale.

Rafał Gikiewicz (Widzew Łódź)

Widzew Łódź może pożegnać w przyszłości nie tylko Imada Rondicia, ale również innego kluczowego zawodnika. W czerwcu wygasa kontrakt Rafała Gikiewicza, a najnowsze informacje sugerują nam, że były golkiper m.in. Augsburga, Unionu Berlin czy Freiburga będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę. 37-latek wciąż gwarantuje jakość oraz stabilność, przez co nie może narzekać na brak zainteresowania. Ostatnio pojawiły się wieści, że mógłby ponownie wyjechać do Niemiec, gdzie jego angaż rozważa Eintracht Brunszwik.

🚨 "Sky Sport Deutschland": Rafał Gikiewicz znalazł się na celowniku klubów z 2. Bundesligi! 🇩🇪 pic.twitter.com/zzRovDkIeq — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) December 2, 2024

Gikiewicz może zdecydować się również na pozostanie w Polsce. Niedawno okazało się, że transferem bramkarza interesują się także kluby z naszego kraju. Charyzmatyczny golkiper ma więc duże pole manewru przy wyborze następnego rozdziału w karierze.

Z łódzkim klubem podpisał umowę na początku 2024 roku, wracając do ojczyzny po prawie dziesięciu latach za granicą. Do tej pory zachował 7 czystych kont w 34 meczach w barwach Widzewa.

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Solidny ligowiec z doświadczeniem, którego chciałby nie jeden klub w Ekstraklasie. Paweł Wszołek zbliża się do końca kontraktu i może przejrzeć wszystkie dostępne opcje. Co ciekawe tych nie brakuje, bo nie tylko Legia Warszawa chce podpisać z nim umowę. 14-krotny reprezentant Polski otrzymał wstępne oferty z Włoch i Cypru. Kolejna zagraniczna przygoda z pewnością nie byłaby złym pomysłem, tym bardziej że na Cyprze mógłby liczyć na wysokie zarobki, co pokazuje przykład Grzegorza Krychowiaka w Anorthosisie Famagusta.

Wszołek z Legią związany jest od 2019 roku z krótka sześciomiesięczną przerwą na epizod w Bundeslidze. 32-latek w Warszawie stał się jednym z ulubieńców kibiców. Z pewnością pomógł mu w tym fakt, że może pochwalić się 35 trafieniami i 47 asystami w 190 meczach.

Damian Rasak (Górnik Zabrze)

Górnik Zabrze ma za sobą udaną rundę jesienną w Ekstraklasie, do czego przyczynił się m.in. Damian Rasak. Środkowy pomocnik dość nieoczekiwanie stał się liderem Trójkolorowych, czym zapracował na duże zainteresowanie. Ze względu na fakt, że latem wygasa mu kontrakt, może prowadzić rozmowy z każdym zainteresowanym zespołem. Natomiast 26-latek nie musi czekać ze zmianą klubu do czerwca, bowiem odejść może już zimą. Wszystko przez klauzulę zapisaną w kontrakcie, która wcale nie jest zbyt wygórowana.

Rozmawiałem z Damianem Rasakiem. Specjalnie dla @goalpl pomocnik Górnika wybrał Top 3 najpiękniejszych bramek w karierze. Przyznał, że we wrześniu Górnik odrzucił ciekawą ofertę za niego. Damian otwarcie mówi też o swojej przyszłości i roli Podolskiego: https://t.co/gWCRjICT6Y — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) October 29, 2024

Rasak przeniósł się do Górnika z Wisły Płock zimą 2023 roku, a sam transfer można określić jednym z najlepszych w ostatnich latach w wykonaniu zabrzańskiego klubu. W tym sezonie pomocnik rozegrał 17 spotkań w Ekstraklasie, strzelając 4 bramki i notując 2 asysty.

Peter Pokorny (Śląsk Wrocław)

23-letni Słowak z pewnością ma wiele do przemyślenia w kontekście swojej przyszłości. Peter Pokorny już teraz może negocjować z dowolnym klubem, ponieważ w czerwcu wygasa mu kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Wojskowym w zatrzymaniu piłkarza nie pomaga aktualna sytuacja, czyli walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Widmo spadku i gry w 1. lidze może skłonić zawodnika do zmiany barw.

Co ciekawe jakiś czas temu media informowały, że Pokorny zamierza opuścić klub. Z kolei Śląsk o sprzedaży piłkarza słyszeć nie chce. Jeśli nie pojawi się oferta z gatunku nie do odrzucenia, niewykluczone, że wrocławianie pozwolą mu odejść za darmo.

Pokorny w Śląsku Wrocław gra od sezonu 2023/2024. Do Polski trafił z rezerw Realu Sociedad na zasadzie wolnego transferu. Łącznie w barwach klubu rozegrał jak dotąd 51 spotkań.

Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice)

Arkadiusz Pyrka to jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich piłkarzy w Ekstraklasie. Jego umowa z Piastem dobiega końca w czerwcu, lecz nie można wykluczyć, że 22-latek zdecyduje się pozostać w Gliwicach. Ekipa Aleksandara Vukovicia nie będzie miała jednak łatwego zadania, gdyż wahadłowy prowadzi rozmowy z Legią Warszawa. Ponadto w gronie zainteresowanych wymienia się także Raków.

Pyrka w Piaście Gliwice występuje od sierpnia 2020 roku, gdy przeniósł się na Śląsk ze Znicza Pruszków. W aktualnym sezonie uzbierał 18 spotkań w Ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę. Portal Transfermarkt wycenia go na 2 miliony euro.

Gustav Berggren (Raków Częstochowa)

Gustav Berggren to nie tylko jeden z kluczowych zawodników w Rakowie Częstochowa, ale również gwiazda klubu. Już latem ubiegłego roku Szwed miał wiele ofert m.in. z MLS, gdzie o jego transfer zabiegał New York Red Bulls, oferując nawet 2,5 miliona euro. Medaliki starania amerykanów odrzucili, nie chcąc pozbywać się pomocnika, jednocześnie ryzykując, że latem 2025 roku będzie mógł odejść za darmo ze względu na wygasający kontrakt.

Aktualnie nie wiadomo, jaki plan na przyszłość ma Berggren. W umowie 27-latka znajduje się jednak klauzula automatycznego przedłużenia kontraktu, lecz obie strony muszą wyrazić chęć dalszej współpracy. Pierwsze rozmowy mają odbyć się na wiosnę, wtedy też zapewne poznamy nieco bliżej przyszłość reprezentanta Szwecji.

Berggren do Rakowa trafił latem 2022 roku z Hacken. Od tamtego czasu w koszulce Medalików rozegrał 90 spotkań, strzelając 5 bramek i notując 5 asyst.

Vahan Bichakhchyan (Pogoń Szczecin)

Ormianin jest jednym z najdroższych piłkarzy kupionych przez Pogoń Szczecin. Vakan Bichakhchyan przeniósł się do Polski z MSK Żylina za ok. 900 tysięcy euro. Początek w Ekstraklasie miał piorunujący, ponieważ w 3 meczach, gdzie na murawie przebywał przez 46 minut, zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Z czasem wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, a następnie stał się ważnym ogniwem Portowców.

W czerwcu jednak jego kontrakt wygasa, a Pogoń wciąż nie przedłużyła z nim umowy. Biorąc pod uwagę problemy finansowe Dumy Pomorza, trudno im będzie zatrzymać jedną z największych gwiazd w klubie. Reprezentant Armenii już latem jawił się jako kandydat do zagranicznego transferu, lecz ostatecznie zdecydował się pozostać w Polsce.

Bichakhchyan w tym sezonie ma na swoim koncie 4 bramki 4 asysty w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach.

