Co dalej z Damianem Rasakiem? Mamy najnowsze informacje z Zabrza

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Damian Rasak

Damian Rasak wyrósł na jednego z głównych liderów Górnika. To jeden z najlepszych transferów zabrzan w ostatnim czasie

Pomocnik zawsze słynął z waleczności, charakteru i zaangażowania, ale w dwóch ostatnich kolejkach dołożył do tego dwa piękne gole

Po zakończeniu sezonu Rasakowi kończy się kontrakt. Co będzie dalej? Czy obecnie coś się dzieje w tej sprawie? Goal.pl ma najświeższe wieści z Zabrza



Niektórzy widzą go nawet w reprezentacji

Damian Rasak ma ostatnio wiele powodów do zadowolenia. Pomocnik Górnika jest w takiej formie, że niektórzy domagają się powołania go do kadry, a ostatnie występy na pewno przysporzyły mu dodatkowych zwolenników. Zarówno w meczu ze Stalą Mielec, jak i Widzewem Łódź Rasak zdobywał fenomenalne gole, które mogłyby być ozdobą każdej ligi, włącznie z tymi najlepszymi.

Zobacz wideo: Kuriozalna sytuacja w meczu Ekstraklasy. Papszun wściekły

Rasak pomógł Górnikowi zgarnąć sześć punktów w dwóch występach, ale niestety nie pomoże w hitowym starciu z Jagiellonią, bo w doliczonym czasie gry w starciu z Widzewem dostał czwartą żółtą kartkę, która eliminuje go z najbliższego meczu. To oczywiście ogromne osłabienie Górnika, ale w tym temacie nic się już nie da zrobić.



Tak naprawdę istotniejsze jest jednak co dalej z Rasakiem. Pomocnikowi Górnika kończy się po tym sezonie kontrakt. Piłkarz ma 28 lat i tak naprawdę nie miał jeszcze w dorosłej karierze okazji, aby spróbować sił za granicą. W wywiadach podkreślał, że gdyby pojawiła się taka opcja, to na pewno mocno by się nad nią zastanowił.



Latem mógł odejść do Rumunii

Zresztą, już latem mówiło się, że Rasak odejdzie do Rapidu Bukareszt, w mediach pojawiły się informacje, że Rumuni wpłacą kwotę odstępnego, którą piłkarz ma w kontrakcie. Ostatecznie nic takiego nie nastąpiło, nie ziścił się też transfer do Lecha, o czym też wtedy dyskutowano.

A jak wygląda ta sytuacja obecnie? Z informacji Goal.pl wynika, że niedawno rozpoczęły się w Zabrzu rozmowy na temat przedłużenia umowy przez tego zawodnika. Co oczywiste, Górnik chciałby kontynuować współpracę ze sprawdzonym piłkarzem. Rasak czuje się w Zabrzu bardzo dobrze, ale… Wiadomo, że ekonomia ma tu duże znaczenie. Przed piłkarzem podpisanie prawdopodobnie przedostatniego “większego” kontraktu w karierze, więc logicznym jest to, że zależy mu na tym, aby była to jak najlepsza umowa.

Klauzula odejścia w użyciu? To możliwe już tylko zimą

W tym momencie ciężko więc rozstrzygnąć jak i kiedy zakończą się te rozmowy. W dalszym ciągu, jak wynika z naszych informacji, obowiązuje też wspomniana klauzula wykupu. Czyli, konkretna kwota jaką może wpłacić zainteresowany klub, aby zabrać piłkarza z Zabrza. Oczywiście w obecnej sytuacji jej ewentualne użycie mogłoby nastąpić tylko tej zimy, bo to ostatnie okienko, w którym piłkarz mógłby odejść właśnie na takich zasadach.



W tym sezonie ligowym Damian Rasak rozegrał 13 spotkań, strzelił 4 gole i zaliczył asystę. Ogólnie na boiskach Ekstraklasy zaliczył już 211 spotkań, strzelając 14 goli i zaliczając 13 asyst. Do tego dorzucił 12 występów i 2 asysty w Pucharze Polski. Grał też w kadrach młodszych kategorii wiekowych, od U17 do U21. Jeszcze nigdy nie dostąpił natomiast zaszczytu występów w pierwszej reprezentacji.