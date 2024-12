Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Eintracht Brunszwik i kluby z Ekstraklasy przymierzają się do Gikiewicza

Rafał Gikiewicz w lutym 2024 roku zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Po krótkiej przygodzie w Turcji bramkarz podpisał kontrakt z Widzewem Łódź, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. Niewykluczone, że za kilka miesięcy jego przygoda w obecnym klubie dobiegnie końca. 37-latek ma ważny kontrakt tylko do czerwca, a wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Gikiewicza przekazał Mateusz Borek w programie “Tylko Sport” na Kanale Sportowym. Według dziennikarza istnieje małe prawdopodobieństwo, że golkiper pozostanie w Widzewie, bowiem poważnie zainteresowany sprowadzeniem Polaka jest drugoligowy klub zza naszej zachodniej granicy – Eintracht Brunszwik.

– Wydaje mi się, że temat Widzewa może być grany 4-5 miesięcy, bo nie sądzę, żeby Gikiewicz został w Widzewie. Wiemy, że było poważniejsze zainteresowanie Eintrachtu Brunszwik. Podobno ma też kilka propozycji z Ekstraklasy. Jeśli żadna propozycja nie będzie mu pasować, to może skończy karierę i poświęci się mediom – powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Gdzie Rafał Gikiewicz powinien kontynuować karierę? w Widzewie Łódź

w Eintrachcie Brunszwik

w innym klubie Ekstraklasy w Widzewie Łódź 67%

w Eintrachcie Brunszwik 22%

w innym klubie Ekstraklasy 11% 18+ Votes

– Nie wydaje mi się, żeby był w stanie dogadać się z Widzewem ws. nowej umowy. Chyba zaczynają piętrzyć się problemy. Być może za chwilę pojawi się nowy trener, bo słyszę, że wcale nie jest oczywista nowa umowa dla trenera Myśliwca. Jest grana mocna opcja, aby pojawił się Janek Urban – dodał dziennikarz w programie “Tylko Sport”.

Gikiewicz podczas pobytu w Widzewie Łódź wystąpił łącznie w 34 meczach, w których 7 razy zachował czyste konto. W przeszłości bronił barw takich klubów jak Ankaragucu, Union Berlin, Augsburg, Freiburg, Eintracht Brunszwik, Jagiellonia Białystok czy Śląsk Wrocław.