Pressfocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Wisła Płock

Wyniki 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W piątek 18 lutego zaplanowano dwa mecze. W każdym z nich zobaczyliśmy gola. Nie brakowało też piłkarskich wrażeń. Prezentujemy goli i strzelców ostatnich meczów.

Come back Zagłębia, dreszczowiec w Mielcu

Piątek z Ekstraklasą rozpoczął się w Lubinie, gdzie Zagłębie przegrywało z Wisłą Płock. Miedziowi wzięli się jednak w garść i ostatecznie zwyciężyli 3:1. To pierwszy triumf tej drużyny po powrocie do klubu Piotra Stokowca. Dla Zagłębia to pierwszy triumf od 11 grudnia. Sporo działo się również w Mielcu. Stal przez niemal cały mecze szczelnie broniło dostępu do swojej bramki przed Pogonią Szczecin Zespół Adama Majewskiego przegrał jednak 0:1, ponieważ w samej końcówce gole strzelił wprowadzony z ławki rezerwowych Wahan Biczachczian.

Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy

Zagłębie Lubin – Wisła Płock 3:1 (1:1)

0-1 Sekulski 11’

1-1 Dolezal 31’

2-1 Dolezal 59’

3-1 Łakomy 65’

Stal Mielec – Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

0-1 Wahan Biczachczian 95′