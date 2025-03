PressFocus Na zdjęciu: Legia - Jagiellonia

Polska kilka dni temu wywalczyła dodatkowe miejsce w europejskich pucharach w sezonie 2026/27

To mogło rodzić pytanie, czy Ekstraklasa wzorem kilku innych lig zdecyduje się zorganizować o to ostatnie miejsce w pucharach dodatkowe mecze

Mamy już jasną odpowiedź ligi, jak w tej kwestii będzie wyglądał regulamin

Dodatkowe miejsce w pucharach – kto dostanie?

Regulaminu nadchodzącego sezonu jeszcze nie powstał, natomiast uzyskaliśmy od Ekstraklasy jasne zapewnienie – o przyznaniu miejsc w europejskich pucharach zdecyduje tabela po 34 kolejkach. – Nie przewidujemy żadnych barażów – deklaracja, którą usłyszeliśmy brzmi jasno.

W spółce Ekstraklasa SA zaznaczają, że w ligach liczących 18 klubów tylko Holandia zdecydowała się na system z barażami o puchary po zakończeniu sezonu regularnego. Ciekawostka – przez kilka lat odkąd wprowadzono tam ten system, aż do ostatniego sezonu, ostatni bilet do Europy zgarniał zawsze najwyżej rozstawiony klub (z czterech, które łapią się do barażów). Po ostatnich rozgrywkach dla odmiany dwustopniowe baraże wygrał najniżej sklasyfikowany (9. miejsce w Eredivisie) Go Ahead Eagles i Holendrom nie wyszło to na dobre – ekipa z Deventer odpadła już w pierwszym dwumeczu i od 1 sierpnia mogła skupiać się wyłącznie na ligowym graniu.

Deklarowany przez Ekstraklasę podział miejsc po sezonie 2025/26 będzie zatem bardzo prosty: mistrz Polski trafi do drabinki mistrzowskiej eliminacji Ligi Mistrzów (II lub IV runda – w zależności, czy Polska skończy na 14., czy 15. miejscu w rankingu krajowym za obecne rozgrywki), wicemistrz znajdzie się w drabince ligowej eliminacji Ligi Mistrzów (II runda w każdym przypadku), zdobywca Pucharu Polski zagra od III rundy eliminacji Ligi Europy, a drużyny z miejsc 3-4 w Ekstraklasie – od II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jeśli Puchar Polski wygra klub z czołowej czwórki – piątym pucharowiczem zostanie drużyna numer 5 w lidze.

UEFA daje wolną rękę federacjom w kwestii rozegrania barażu o ostatni bilet do pucharów, natomiast blokuje możliwość przyznania go przegranemu finaliście Pucharu Polski (jeśli ten nie załapie się do pucharów z ligi).

