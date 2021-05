Sezon w PKO Ekstraklasie dobiegł końca w miniony weekend, ale nie znaczy to, że musi być nudno w ligowej rzeczywistości. W kilku klubach z najwyższego szczebla rozgrywek ważą się losy trenerów. Niepewna sytuacja na ławce trenerskiej jest przede wszystkim w Górniku Zabrze, czy Wiśle Kraków. Tymczasem nabierają rozmachu doniesienia związane z powrotem do ligi polskiej Jana Urbana. Doświadczony szkoleniowiec jest już w kraju, gdzie ma przeprowadzić negocjacje z klubami, co potwierdził w rozmowie z Goal.pl.

Powrót Urbana do Ekstraklasy nabiera kształtów?

Nowy sezon PKO Ekstraklasy wystartuje w teorii dopiero 24 lipca. Niemniej już teraz prezesi klubów mają najintensywniejszy okres, w którego trakcie muszą nie tylko kompletować kadry zespołów, ale również pracować nad ukształtowaniem sztabów szkoleniowych.

Wydaje się, że najbardziej zagadkowa sytuacja jest w kontekście Górnika Zabrze i krakowskiej Wisły. Marcin Brosz ma umowę z klubem z Roosevelta ważną tylko do końca czerwca tego roku. Chociaż z jednej strony słyszymy, że właściciel klubu w postaci miasta jest zwolennikiem tego, aby praca dotychczasowego szkoleniowca była kontynuowana w Górniku, to są jednak w zabrzańskim klubie osoby, z którymi współpraca trenera Brosza nie układa się najlepiej.

Tymczasem w szeregach Białej Gwiazdy tuż przed ostatnią kolejką ligową rozstano się z Peterem Hyballą i stery nad zespołem objął duet Kazimierz Kmiecik-Mariusz Jop. Wiadomo jednak, że to była koncepcja tymczasowa i już trwają pracę nad budową nowej struktury sportowej Wisły.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że w Górniku Zabrze nie ma miejsca dla dwóch takich osobowości jak Marcin Brosz i Artur Płatek, co może oznaczać, że jeden z wymienionych może niebawem rozstać się z Górnikiem. Wizje budowania zespołu obu stron po prostu nie podążają w tym samym kierunku.

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl informował w środę 19 maja, że bardzo bliski porozumienia z Wisłą Kraków jest Artur Płatek, który w zabrzańskiej ekipie jest koordynatorem ds. sportowych. 50-latek w szeregach Białej Gwiazdy miałby zostać dyrektorem sportowym. Wiadomo nie od dzisiaj, że Płatek jest zwolennikiem trenera Jana Urbana i to on miał plan, aby były opiekun Śląska Wrocław objął stery nad Górnikiem, chcąc jednocześnie umówić z nim spotkanie.

W piątek start negocjacji

Urban przybył w czwartek 20 maja do Krakowa. Chociaż sam w rozmowie z Goal.pl przyznał, że pojawił się w Polsce po to, aby zaszczepić się przeciwko wirusowi, to po chwili dał też do zrozumienia, że wrócił do kraju w związku z ofertami, które otrzymał.

– Nie mogę zaprzeczyć ani potwierdzić tego, że zostanę trenerem Górnika Zabrze. Przyjechałem do Polski na szczepienie [śmiech] – mówił nam pół żartem pół serio trener, mający w swoim piłkarskim CV takie kluby jak Legia Warszawa, czy Lech Poznań.

– W prasie pojawiają się różne doniesienia, prawdy i półprawdy, to normalne. Czy budziłem zainteresowanie? Otrzymałem oferty i nie chciałbym więcej ujawniać. Zobaczymy, co będzie dalej – uzupełnił Urban.

Sebastian Staszewski z serwisu Interia.pl przekazał nowiny, że w piątek trener urodzony w Jaworznie przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami Górnika. Również otrzymaliśmy informacje, że tak ma się stać. Dotarliśmy jednak do wiadomości, że klub z Zabrza nie jest jedynym, z którym Urban ma rozmawiać. Niewykluczone, że wcale nieprzypadkowo trener, będący od lutego 2018 roku bez zatrudnienia w klubie, pojawił się właśnie w Krakowie.