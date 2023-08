Górnik Zabrze przekazał raport medyczny, w którym znalazły się informacje na temat stanu zdrowia kontuzjowanych zawodników. Z drużyny Jana Urbana nadchodzą dobre wieści, bowiem wkrótce Pacheco, Siplak oraz Triantafyllopoulos wrócą do gry.

IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Dani Pacheco

Siplak i Pacheco wkrótce rozpoczną treningi z zespołem

Triantafyllopoulos do gry wróci maksymalnie za dwa tygodnie

Górnik przygotowuje się do starcia z Piastem Gliwice

Pacheco i Siplak niebawem gotowi do gry

Górnik Zabrze zanotował fatalny początek sezonu. Drużyna Jana Urbana ma na swoim koncie dwie porażki (Radomiak, Warta), zero zdobytych goli i tylko jeden celny strzał oddany przez 180 minut rywalizacji.

Zabrzanie muszą jednak sobie radzić z problemami kadrowymi. Od początku sezonu na boisku nie oglądamy Erika Janży oraz Daniego Pacheco, którzy byli wyróżniającymi się zawodnikami w zespole Jana Urbana w poprzedniej kampanii. Urazów nie uniknęli też zawodnicy, którzy do Górnika trafili latem jak Siplak, Nascimento czy Triantafyllopoulos.

Wygląda jednak na to, że już niebawem sytuacja się ustabilizuje. – Po rehabilitacji w Hiszpanii do klubu powrócił już Dani Pacheco, który na razie trenuje indywidualnie. Dodajmy, że kość palca została zrośnięta, a sam zawodnik już w najbliższym czasie rozpocznie przygotowania typowo piłkarskie, a za kilka dni dołączy do treningów z drużyną – czytamy na oficjalnej stronie Górnika. Podobny scenariusz dotyczy również Siplaka.

Natomiast kontuzja Triantafyllopoulosa, który musiał opuścić boisko zaledwie po sześciu minutach gry z Wartą nie jest poważna. Przerwa defensora potrwa maksymalnie dwa tygodnie. Janża i Nascimento przechodzą rehabilitację.

