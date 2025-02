Lech Poznań wrócił do treningów po meczu z Widzewem Łódź. Niels Frederiksen może być zadowolony, bo z zespołem znów są Patrik Walemark, Joel Pereira i Dino Hotić.

Gwiazdy Lecha Poznań wracają do treningów

Lech Poznań fantastycznie spisał się w pierwszym meczu Ekstraklasy w 2025 roku. Kolejorz rozbił Widzew Łódź na własnym stadionie aż 4:1, dając wszystkim jasno do zrozumienia, że celem zespołu jest walka o mistrzostwo Polski. Bohaterami tego spotkania byli Afonso Sousa oraz Mikael Ishak, którzy zdobyli po dwa gole.

Lechici imponowali grą pomimo nieobecności kilku ważnych zawodników. W starciu z Widzewem trener Niels Frederiksen nie mógł liczyć na Patrika Walemarka, Dino Hoticia oraz Joela Pereirę. Bez wątpienia było to duże osłabienie dla drużyny, patrząc na fakt, że wszyscy trzej piłkarze odegrali znaczące role w rundzie jesiennej.

Tymczasem we wtorek (4 lutego) Walemark, Pereira i Hotić pojawili się z resztą zespołu na treningu. Wszystko wskazuje na to, że ich problemy z urazami zostały zażegnane, a Niels Frederiksen będzie mógł z nich skorzystać już przy okazji najbliższego meczu z Lechią Gdańsk. To spotkanie zaplanowano na niedzielę (9 lutego).

Lech jest obecnie liderem Ekstraklasy. Kolejorz ma na koncie 41 punktów i wyprzedza drugą Jagiellonią o trzy oczka. Z kolei przewaga nad czwartym Rakowem wynosi cztery punkty.