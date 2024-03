PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa tylko zremisował z Ruchem Chorzów

“Medaliki” w ostatniej akcji meczu wypuścili prowadzenie z rąk

Dawid Szwarga przyznał, że cała drużyna jest wściekła

Dawid Szwarga: Zabrakło nam konsekwencji w ostatniej akcji

Sobotnie zmagania w Ekstraklasie rozpoczęło spotkanie Rakowa Częstochowa z Ruchem Chorzów. Mecz zakończył się ogromną sensacją, bowiem “Medaliki” tylko zremisowały z beniaminkiem 1:1. Mistrzowie Polski zwycięstwo wypuścili w ostatniej akcji meczu, kiedy na listę strzelców wpisał się Łukasz Moneta.

Po spotkaniu Dawid Szwarga nie krył złości. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że cała drużyna jest wściekła z takiego obrotu spraw.

– Jest w nas bardzo duża złość. Duża frustracja, bo wiemy, ile włożyliśmy wysiłku w ten mecz. Natomiast zabrakło nam konsekwencji w ostatniej akcji meczu. Brak odpowiedniej odbudowy w polu karnym i Ruch wywozi stąd punkt. Przed nami kolejne mecze. Jedyne, co możemy zrobić, to skupić się na pracy i dążyć do tego, by w kolejnych spotkaniach zagrać na swoim właściwym poziomie – powiedział Szwarga cytowany przez portal “Transfery.info”.

