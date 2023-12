fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ostatnio stracił dyrektora sportowego i prezesa

Każdy z wymienionych złożył wypowiedzenie z pracy

Na temat rozstania prezesa Adama Matyska głos zabrał w rozmowie z katowickim Sportem członek rady nadzorczej Trójkolorowych

Górnik w trudnym momencie

Górnik Zabrze aktualnie nie musi martwić się o ligowy byt. W każdym razie kłopoty poza boiskowe nękają 14-krotnych mistrzów Polski. W grudniu z klubem rozstali się dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz prezes Adam Matysek. Na temat tego drugiego głos zabrał przedstawiciel władz zabrzan,

– Kiedy zarządzasz tak wielkim klubem, to naturalne jest, że pojawiają się różnice zdań. Co do pewnych rozwiązań, dla mnie zawsze priorytetem było, jest i będzie dobro Górnika. Mimo innych podejść do spraw nigdy nie staraliśmy się szkodzić sobie nawzajem – mówił członek rady nadzorczej Tomasz Masoń cytowany przez katowicki Sport.