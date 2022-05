fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Wisła Kraków po 26 latach spadła z Ekstraklasy. W powszechnej opinii winni takiego obrotu sprawy są władze Białej Gwiazdy. Tymczasem jeden ze współwłaścicieli klubu z Krakowa – Jakub Błaszczykowski posypał głowę popiołem przed kibicami, wygłaszając apel przed rozpoczęciem sobotniej potyczki ligowej z Wartą Poznań.

Wisła Kraków z starciu z Wartą Poznań żegnała się z Ekstraklasą

Przed spotkaniem z Zielonymi na apel do kibiców pozwolił sobie Jakub Błaszczykowski

Były reprezentant Polski wziął odpowiedzialność za spadek Białej Gwiazdy na swoje barki

Błaszczykowski bił się w pierś

Wisła Kraków pogrzebała swoje szanse na utrzymanie ligowego bytu w starciu z Radomiakiem. Biała Gwiazda co prawda prowadziła w tym boju 2:0, ale swoją przewagę roztrwoniła. Jednocześnie krakowianie przegrali z drużyną Mariusza Lewandowskiego 2:4.

Kibice Białej Gwiazdy nie ukrywali wściekłości na władze klubu i piłkarzy po tym, jak spadek z ligi stał się faktem. Tymczasem w sobotę przed fanami Wisły stanął Jakub Błaszczykowski, który wyróżnił się szczerością i pokorą.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że przyjdzie mi ponieść konsekwencje tego, co się stało. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za to, co musicie przechodzić. Jest mi z tym cholernie ciężko. Wiem, że nie brzmi to dobrze teraz, ale zrobię wszystko, aby Wisła wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Zdaję sobie naprawdę z tego sprawę, że zaje***** – powiedział jeden ze współwłaścicieli Wisły Kraków – Jakub Błaszczykowski.

Serce się kraje. Kuba wielki szacunek. 💙🤍💔 pic.twitter.com/rKp6YQiora — Karol Żuradzki (@zurekczk) May 21, 2022

Wisła Kraków nowy sezon w Fortuna 1 Lidze zacznie 15-16 lipca. Tymczasem przygotowania do nowej kampanii wiślacy zaczną 13 czerwca. Wówczas ma się też odbyć specjalna konferencja prasowa, w której wezmą udział nie tylko trener Białej Gwiazdy, ale także trójka współwłaścicieli klubu i jego prezes.

