fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezes Wisły Kraków - Dawid Błaszczykowski

Wisła Kraków żegna się z PKO Ekstraklasą. Tymczasem przed starciem z Wartą Poznań milczenie w rozmowie z Canal+ Sport przerwał prezes Białej Gwiazdy – Dawid Błaszczykowski. Sternik klubu z Krakowa dał do zrozumienia, że po nieudanym sezonie możliwe zmiany w zarządzie klubu.

Wisła Kraków w kolejnej kampanii będzie rywalizowała w Fortuna 1 Lidze

Po starciu z Radomiakiem faktem stał się spadek Białej Gwiazdy

Prezes Wisły Kraków Dawid Błaszczykowski w rozmowie z Canal+ Sport przeprosił kibiców i nie wykluczył zmian w zarządzie klubu

Wisła Kraków przed wielkimi zmianami?

Wisła Kraków straciła szanse na utrzymanie w PKO Ekstraklasie po przegranym starciu z Radomiakiem. 13-krotni mistrzowie Polski prowadzili w tym starciu 2:0, a mimo wszystko przegrali 2:4. Tym samym na kolejkę przed końcem sezonu Biała Gwiazda byłą pewna, że po 26 latach opuszcza szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej.

– Przed nami dni, w których bardzo wiele się wydarzy – mówił przed kamerą Canal+ Sport w rozmowie z Michałem Wodzińskim prezes Wisły Kraków – Dawid Błaszczykowski.

– Na pewno musieliśmy się pomyśleć, co się stało. Odbyliśmy wiele rozmów. To był dla nas bardzo duży cios. Wierzyliśmy przed spotkaniem z Radomiakiem, że mecz z Wartą będzie spotkaniem ostatniej szansy – kontynuował sternik krakowian.

– Biorę pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Chciałbym przeprosić kibiców. Wiem jednak, że same słowo przepraszam, to za mało – zaznaczył Błaszczykowski.

– Na podsumowania przyjdzie czas. Wynik sportowy pokazał, że nie do końca mamy odpowiednich piłkarzy w szatni. Gdybyśmy pożegnali trenera Adriana Gulę wcześniej, to Jerzy Brzeczek miałby więcej czasu na przygotowanie. To jednak mówienie w kategorii gdybania. Na pewno po zmianie szkoleniowca zespół grał ofensywniej i agresywniej – zaznaczył prezes Wisły.

Brzęczek z mocną pozycją w klubie

Wszystko w klubie z Krakowa mogło potoczyć się inaczej. Czego najbardziej zabrakło? W tej kwestii sternik Białej Gwiazdy też się wypowiedział.

– Brakowało nam punktów. One są najważniejsze i one mogły dać nam utrzymanie w lidze. W każdym razie więcej było pozytywnej energii na boisku w drużynie dowodzonej przez Brzęczka – przekonywał z uporem maniaka Błaszczykowski.

Teraz przed wiślakami prawdziwe życie. W kolejnej kampanii Wisła będzie rywalizowała w Fortuna 1 Lidze. Tymczasem prezes krakowskiego klubu nie wykluczył, że zarząd Wisły może się zmienić.

– Trzeba zbudować kadrę pod kątem 1 Ligi i pod kątem walki o awans. Czy są możliwe zmiany w zarządzie klubu? Dzisiaj wszystko jest możliwe – zakończył Błaszczykowski.

