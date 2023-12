IMAGO / Mark Cosgrove/News Images Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik rozgrywa kolejny dobry sezon w Championship

Polak przypomniał o sobie kibicom golem przeciwko Middlesbrough

28-latek trafił do siatki po raz szósty w tym sezonie

Helik błyszczy w Championship. Polak z kolejnym golem

Michał Helik nie zrobił dotychczas spektakularnej kariery w reprezentacji Polski. 28-latek zadebiutował u Paulo Sousy, a łącznie w kadrze zagrał siedem razy. O jakości Helika z pewnością poznali się kibice na Wyspach Brytyjskich.

Były obrońca Cracovii i Ruchu Chorzów jest piłkarzem od września 2022 roku jest piłkarzem grającego w Championship Huddersfield. Na tym poziomie Helik rozegrał ponad 140 meczów.

W bieżącej kampanii 28-letni stoper zdobył już sześć bramek. To czyni go ex aequo najlepszym strzelcem zespołu. Po raz ostatni Helik do siatki trafił w piątkowym meczu z Middlesbrough. Polak doprowadził do remisu 1:1 po godzinie gry. 28-letek podłączył się do akcji ofensywnej i pokonał bramkarza strzałem z okolicy pola karnego w lewy róg bramki.

Czytaj także: Legia kibicuje Szymańskiemu. Może na nim nieźle zarobić