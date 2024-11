Frank Lampard prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia drugoligowego zespołu, Coventry City. Strony jeszcze dzisiaj wieczorem mogą osiągnąć pełne porozumienie - poinformował John Percy na łamach dziennika The Telegraph.

Źródło: John Percy / The Telegraph

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Coventry City negocjuje z Frankiem Lampardem

Frank Lampard pozostaje bez zatrudnienia od czerwca 2023 roku, kiedy po raz drugi rozstał się z Chelsea. Wówczas legendarny Anglik był tymczasowym trenerem drużyny The Blues, którą miał okazją prowadzić również w latach 2019-2021. Wszystko wskazuje na to, że 46-latek lada moment wróci do pracy w zawodzie po ponad rocznej przerwie. John Percy na łamach brytyjskiej gazety “The Telegraph” poinformował w środowe popołudnie, że Frank Lampard jest bowiem o krok od objęcia zmagającego się problemami Coventry City.

Zdaniem wyżej wspomnianego dziennikarza jeden z najlepszych piłkarzy w historii Chelsea prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami drugoligowca, które jeszcze dzisiaj wieczorem mogą zakończyć się sukcesem i tym samym podpisaniem umowy. Włodarze Błękitnych szukają nowego szkoleniowca, który zastąpi zwolnionego niedawno Marka Robinsa. Niewykluczone, że stery nad ekipą Ricoh Areny przejmie właśnie Frank Lampard.

Sytuacja Coventry City jest bardzo trudna, a celem tego zespołu będzie utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Zdobywca Pucharu Anglii z sezonu 1886/1887 uzbierał dotychczas tylko 17 punktów, przez co plasuje się na odległej 17. pozycji w tabeli Championship. W tym momencie drużyna The Sky Blues posiada zaledwie 2 oczka przewagi nad strefą spadkową, gdzie znajdują się Hull City, Portsmouth oraz QPR.