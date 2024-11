Lampard wraca do pracy. Wiemy, który klub obejmie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Lampard zostanie trenerem ekipy z Championship

Legendarny piłkarz Chelsea tuż po zakończeniu zawodowej kariery rozpoczął pracę jako szkoleniowiec. W lipcu 2017 roku Frank Lampard został trenerem młodzieżowych ekip The Blues, a już 12 miesięcy później przyjął ofertę Derby County. Przygoda za sterami The Rams trwała tylko jeden sezon. Anglik doprowadził drużynę z Pride Park Stadium do finału play-offów o Premier League.

Od lipca 2019 roku Lampard odpowiadał za wyniki Chelsea. Pod jego wodzą londyńczycy zajęli 4. miejsce w Premier League, dotarli do finału Puchar Anglii (porażka 1:2 z Arsenalem) i osiągnęli 1/8 finału Ligi Mistrzów (przegrana z Bayernem 1:4). Legenda The Blues straciła posadę na Stamford Bridge w styczniu 2021 roku. W swoim CV 46-latek ma także Everton (31.01.22 – 23.01.23, 44 mecze).

Lampard ma wrócić do zawodu po prawie półtora roku przerwy – wraz z końcem sezonu 23/24 zamknął trzymiesięczną przygodę jako tymczasowy opiekun Chelsea. Sun Sport przekonuje, że angielski szkoleniowiec będzie pracował w ojczyźnie. Jego nowym klubem ma zostać występujące w Championship Coventry City. The Sky Blues w listopadzie zwolnili Marka Robinsa, który prowadził zespół od marca 2017 roku.