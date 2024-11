Lech Poznań przekazał nowe wieści. Wiemy, kiedy wróci Alex Douglas

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alex Douglas

Lech Poznań uspokaja. Kontuzja Douglasa nie jest poważna

Alex Douglas doznał urazu kolana, ale na szczęście nie jest on bardzo poważny. Kontuzja wykluczy szwedzkiego obrońcę Lecha Poznań z gry w trzech ostatnich meczach tej rundy. Douglas nie wystąpi w spotkaniach z GKS Katowice, Piastem Gliwice oraz Górnikiem Zabrze.

Do urazu doszło w końcówce niedzielnego meczu z Legią Warszawa (5:2 dla Lecha). Alex Douglas przewrócił się na murawę i można było zauważyć wyraźny grymas bólu na jego twarzy. Wkrótce później musiał on opuścić boisko i został sprowadzony do szatni. Kontuzja zmusiła drużynę do kończenia meczu w dziesiątkę, bo wcześniej Niels Frederiksen wykorzystał limit zmian.

Trener Lecha Poznań na konferencji prasowej mówił, że sytuacja Douglasa będzie jasna po przeprowadzeniu badań. Wyniki okazały się być pozytywne, wykazując, że problem nie jest poważny. Początkowo zakładano nawet zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 23-latek potrzebuje teraz kilkutygodniowego odpoczynku i regeneracji.

Lech Poznań przekazał, że Alex Douglas planuje wrócić do treningów jeszcze w grudniu. Oznacza to, że będzie gotowy na początek przygotowań do rundy wiosennej. Drużyna i kibice czekają na jego powrót, wierząc, że wniesie jeszcze wiele dobrego do zespołu w drugiej części sezonu.

