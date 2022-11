fot. PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

RB Lipsk wydał diagnozę w sprawie kontuzji Christophera Nkunku, który stracił szanse na grę w Katarze. Reprezentant Francji zerwał więzadło w lewym kolanie.

Christopher Nkunku doznał kontuzji na treningu reprezentacji Francji

Wykluczyła ona go z udziału w mistrzostwach świata w Katarze

RB Lipsk poinformował, że Francuz zerwał więzadło w lewym kolanie

Ogromny pech gwiazdy Lipska

Christopher Nkunku od dłuższego czasu znajduje się w świetnej dyspozycji, dzięki czemu wywalczył sobie miejsce w składzie reprezentacji Francji. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie czeka go hitowy transfer, a jednym z faworytów do wytransferowania go z Lipska jest Chelsea.

Po udanej rundzie w Bundeslidze Nkunku udał się na zgrupowanie reprezentacji Francji, gdzie trwały przygotowania do mistrzostw świata w Katarze. Na jednym z treningów zawodnik Lipska doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w turnieju.

25-latek wrócił do Niemiec, gdzie przejdzie rehabilitację. Po przeprowadzonych szczegółowych badaniach Lipsk potwierdził, że doznał on zerwania więzadła bocznego w lewym kolanie. To za wcześnie, aby podać długość jego leczenia, lecz niemieckie media przekonują, że może on pauzować nawet kilkanaście tygodni. To by oznaczało, że Nkunku opuści pierwsze mecze po zakończeniu mundialu.

W kadrze reprezentacji Francji kontuzjowanego Nkunku zastąpił Randal Kolo Muani, czyli napastnik Eintrachtu Frankfurt.

