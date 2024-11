Xabi Alonso opuści Bayer Leverkusen. Trafi do wielkiego klubu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso i Grimaldo opuszczą Bayer Leverkusen po sezonie

Bayer Leverkusen w poprzednim sezonie był jedną z rewelacji nie tylko Bundesligi, ale również europejskiego futbolu. Aptekarze nie przegrali żadnego meczu w lidze, co przyczyniło się do zdobycia Mistrzostwa Niemiec. Gdyby nie porażka w finale Ligi Europy z Atalantą podopieczni Xabiego Alonso zapisaliby się historii, notując sezon bez żadnej porażki. Natomiast mecz z La Deą skończył się przegraną (0:3).

Od wielu miesięcy Xabi Alonso przymierzany jest do przejęcia jednego z największych klubów na świecie. Latem był blisko podpisania kontraktu z Bayernem Monachium, lecz ostatecznie trenerem Bawarczyków został Vincent Kompany. Ponadto jego nazwisko regularnie przewija się w kontekście pracy na Santiago Bernabeu jako nowy trener Realu Madryt.

Ciekawe informacje ws. przyszłości 42-latka przekazał hiszpański Eurosport. Ich zdaniem Xabi Alonso mimo kontraktu do 2026 roku opuści Bayer Leverkusen wraz z końcem bieżącego sezonu. Wszystko wskazuje więc na to, że już latem może zastąpić Carlo Ancelottiego w Realu.

Co ciekawe to samo źródło zasugerowało, że wraz z Alonso drużynę Bayeru opuści jego rodak – Alex Grimaldo. Lewy obrońca to jeden z kluczowych zawodników Aptekarzy. W ostatnim sezonie mógł pochwalić się zdobyciem 12 bramek i zaliczeniem 20 asyst. Reprezentant Hiszpanii podobnie, jak jego trener również nie może narzekać na brak ofert. 29-latkiem interesują się topowe kluby w Europie.