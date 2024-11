Lewandowski wyróżniony przez Globe Soccer. Ma szanse na prestiżową nagrodę

Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza roku wg. Globe Soccer

Robert Lewandowski ma za sobą kilka fantastycznych miesięcy, gdzie zachwyca formą. Reprezentant Polski od momentu gdy ponownie rozpoczął współpracę z Hansi Flickiem strzela jak na zawołanie. Napastnik FC Barcelony ma na swoim koncie już 19 bramek w 17 meczach.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Imponująca skuteczność oraz wysoka forma Lewandowskiego została doceniona przez kapitułę plebiscytu Globe Soccer Awards. 36-latek znalazł się wśród trzydziestu trzech zawodników nominowanych do nagrody dla piłkarza roku. Warto wspomnieć, że w 2020 roku główna nagroda padła łupem Polaka. Dodatkowo rok później, czyli w 2021 roku Lewandowski zgarnął nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza oraz został wybrany najlepszym piłkarzem w głosowaniu kibiców na TikToku.

Aktualnie polski piłkarz zmaga się z urazem pleców, przez co musiał opuścić listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Do treningów w Barcelonie ma wrócić za kilka dni. Lekarz naszej kadry ocenił, że Lewandowski będzie niedostępny do gry przez ok. 10 dni.

Najbliższa edycja Globe Soccer Awards odbędzie się bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia (27 grudnia). Uroczystość będzie miała miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju. Oprócz przyznania nagrody dla piłkarza roku poznamy rozstrzygnięcia w takich kategoriach jak: trener roku, klub roku i agent roku.