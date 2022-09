Pressfocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Niepokojące wieści dochodzą z obozu Bayernu Monachium przed meczem z FC Barceloną. Jak informują niemieckie media, w szatni Bawarczyków pojawiły się ostatnio tarcia na linii trener – piłkarze. Kilku zawodników rezerwowych miało głośno wyrażać swoje niezadowolenie z powodu roli w drużynie.

W zespole Bayernu jest grupa piłkarzy którzy pełnią jak na razie marginalną rolę w zespole

Według mediów ich niezadowolenie z powodu niewielkiego czasu na boisku przybrało formę buntu

Julian Nagelsmann w ostatnich dniach odbył kilka rozmów z mocno niezadowolonymi piłkarzami

Nie najlepsza atmosfera w szatni Bawarczyków

Julian Nagelsmann nie przeżywa na początku sezonu najlepszego okresu. Bayern Monachium po znakomitym początku rozgrywek Bundesligi mocno spuścił z tonu i zremisował trzy ostatnie mecze z rzędu. Z tego tytułu Die Roten zanotowali najgorszy start w Bundeslidze od lat. Niezadowoleni są kibice, a jak wynika z najnowszych doniesień niemieckich mediów również niektórzy piłkarze mistrza Niemiec.

Dziennikarze Bilda przekazali we wtorek, że pogarsza się mocno atmosfera w szatni Bayernu. Kilku piłkarzy rezerwowych miało wyrażać głośno swoje niezadowolenie z roli w drużynie, a media nazywają to nawet buntem. W tej grupie wskazano Leona Goretzkę i Ryana Gravenbercha. Sztab szkoleniowy stara się mocno załagodzić sytuację, by nie doprowadzić do eskalacji negatywnych emocji.

W ostatnich dniach kilka rozmów z niezadowolonymi piłkarzami odbył szkoleniowiec, a najwięcej czasu poświęcił właśnie Holendrowi. Gravenberch latem dołączył do Bawarczyków z Ajaksu Amsterdam, jednak jak na razie odgrywa jedynie marginalną rolę w zespole. Pomocnik jest niezwykle ambitny i jest poirytowany faktem, że w podstawowym składzie wybiegł jedynie na mecz pucharu Niemiec.

Doniesienia niemieckich mediów nie napawają optymizmem kibiców Bayernu przed wtorkową rywalizacją z FC Barceloną w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.

