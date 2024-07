Oficjalnie: Borussia Dortmund pozyskała reprezentanta Niemiec

Borussia Dortmund w poniedziałkowe popołudnie potwierdziła transfer środkowego obrońcy. Waldemar Anton przeniósł się do Zagłębia Ruhry ze Stuttgartu za 22,5 mln euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Anton

Waldemar Anton w Borussii Dortmund

Borussia Dortmund oficjalnie zaprezentował Waldemara Antona. 27-latek przez ostatnie cztery lata występował w VfB Stuttgart. W poniedziałek podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Środkowy obrońca znalazł się w składzie reprezentacji Niemiec na mistrzostwa Europy 2024. Zagrał w dwóch meczach – z Danią (2:0) oraz Hiszpanią (1:2).

Anton w zespole wicemistrza 1. Bundesligi pełnił rolę kapitana. W rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że początkowo nie planował zmiany otoczenia. – Ale potem pojawiła się Borussia Dortmund. Topowy klub, który właśnie dotarł do finału Ligi Mistrzów. To pokazuje, jaki jest potencjał. Od samego początku wszyscy w Dortmundzie dali mi poczucie, że naprawdę chcą mnie pozyskać i że mogę i powinienem objąć ważną rolę – zaznaczył.

Stery trenerskie w zespole z zachodnich Niemiec przejął Nuri Sahin, a jednym z asystentów został Łukasz Piszczek. Borussia za Waldemara Antona zapłaciła 22,5 mln euro. To pierwszy nabytek klubu w letnim oknie transferowym. Piłkarz urodzony w Uzbekistanie wychował się Hanowerze 96, a od lata 2020 roku przeniósł się do Stuttgartu, gdzie stał się czołową postacią.

– Jest dobrze wyszkolony, silny w powietrzu. To absolutny lider zarówno na boisku, jak i w szatni. Ma pozytywny wpływ na drużynę i zawsze dąży do maksymalnego sukcesu. Jako ambitny zawodnik reprezentacji Niemiec idealnie do nas pasuje – dodał Sebastian Kehl, dyrektor sportowy.