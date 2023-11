IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Tuchel i Mbappe

Kylian Mbappe wkrótce może być dostępny za darmo

Będzie to możliwe, jeśli Francuz wkrótce nie przedłuży kontraktu z PSG

W żartobliwy sposób postanowił odnieść się do tego Thomas Tuchel

Kylian Mbappe bohaterem plotek. Thomas Tuchel zażartował w tej sprawie

Kylian Mbappe w 2024 roku po wygaśnięciu umowy z PSG będzie mógł wybrać nowy klub. Oczywiście, jeśli ostatecznie nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem są przenosiny do Realu Madryt.

Żartobliwie w sprawie Francuza wypowiedział się Thomas Tuchel, który miał okazję współpracować z piłkarzem w czasach swojej pracy w Paris Saint-Germain.

– Czy chcę pozyskać Kyliana Mbappé? Tak, on będzie dla nas grał, to jasne (śmiech). Kylian to Kylian, jest niezwykły. Jest bardzo inteligentny. […] Mamy dobry kontakt. Jeśli chce przyjechać, podjadę po niego rowerem. Ale myślę, że to nie będzie rzeczywistością – skomentował trener Bayernu Monachium.