Trener Wolfsburga zachwycony Kamińskim. Odbuduje się w nowym sezonie?

Ralph Hasenhuttl, trener VFL Wolfsburg w rozmowie z magazynem "Kicker" jest zachwycony grą i postawą Jakuba Kamińskiego. To może oznaczać, że Polak będzie regularnie grał w nowym sezonie Bundesligi.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Trener Wolfsburga zachwycony postawą Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński nie ma w ostatnim czasie zbyt dobrej i usłanej różami kariery. Skrzydłowy miał kapitalne wejście w seniorską piłkę, gdzie bardzo dobrze radził sobie w Lechu Poznań, czym zapracował na transfer do Bundesligi, a konkretnie VFL Wolfsburg. 22-latek też kilkanaście razy wystąpił w reprezentacji Polski, ale przez miniony sezon trudno żeby myślał o angażu do kadry, bowiem w lidze rozegrał tylko 17 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Do tego dołożył także dwa występy w Pucharze Niemiec.

Niemniej z pewnością minione rozgrywki były dla Polaka słabe i liczy na to, że zbliżający się wielkimi krokami nowy sezon będzie zupełnie inny, lepszy od poprzedniego. Słowa, które dla kibiców mogą być optymistyczne wypowiedział teraz trener Ralph Hasenhuttl. Szkoleniowiec Wilków jest bardzo zadowolony, a wręcz zachwycony postawą 22-letniego skrzydłowego urodzonego w Rudzie Śląskiej.

– Jakub Kamiński świetnie spisywał się w czasie przygotowań na lewej stronie pomocy i tworzył wiele szans. Z pewnością jest zwycięzcą tego okresu przygotowawczego. Pokazał wszystkim, jak ważny jest dla zespołu. Bardzo się otworzył dzięki obecności Kamila Grabary, to zupełnie nowy, inny facet – powiedział trener Wolfsburga w rozmowie z magazynem “Kicker”.

