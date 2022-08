fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał Mathysa Tela. Bild donosi, że 17-latek uzyskał już zgodę UEFA na grę w ekipie z Allianz Arena. Tym samym zawodnik będzie do dyspozycji trenera Juliana Nagelsmanna na piątkowy bój ligowy z Eintrachtem Frankfurt.

Bayern Monachium w trakcie trwającej sesji transferowej wzmocnił się między innymi Sadio Mane, ale stracił też Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie władze Bawarczyków musieli znaleźć nowego napastnika.

Wybór działaczy mistrzów Bundesligi padł na Mathysa Tela. Francuz dołączył do teamu z Monachium z Lille za 20 milionów euro plus bonusy. Bayern mocno liczy na to, że talent piłkarza eksploduje w lidze niemieckiej.

Bild ujawnił natomiast, że Tel będzie już w kadrze meczowej Bayernu na premierowe spotkanie nowego sezonu Bundesligi, w którym monachijczycy zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt. Mecz odbędzie się w najbliższy piątek o 20:30.

W związku z tym, że komisja UEFA do spraw rejestracji piłkarza zbiera się co dwa tygodnie, co ujawnił w trakcie jednego z przekazów dla mediów opiekun Bayernu, to młody napastnik nie mógł zagrać w boju o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk. Tel będzie jednak mógł zagrać w spotkaniu pierwszej kolejki ligi niemieckiej.

Francuski zawodnik stał się trzecim najdroższym 17-latkiem w Bundeslidze. Wcześniej drożsi byli tylko Jude Bellingham (25 milionów euro) oraz Jadon Sancho (20,59 miliona euro). Każdy z wymienionych zasilił szeregi Borussii Dortmund, kolejno w 2020 i 2017 roku.

Bayern pierwszy mecz w roli gospodarza w nowej kampanii ligi niemieckiej rozegra z kolei 14 sierpnia przeciwko VfL Wolfsburg. Spotkanie zacznie się o 17:30.

