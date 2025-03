Bayern Monachium został skrytykowany przez selekcjonera reprezentacji Korei Południowej. Hong Myung-bo ma pretensje do sztabu szkoleniowego Bawarczyków, informuje Yonhap News Agency.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Hong Myung-bo

Bayern odpowie na krytykę trenera?

Korea Południowa w marcu rozegra dwa spotkania w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Najpierw Tygrysy Azji zmierzą się z Omanem w Goyangu, a następnie podejmą Jordanie w Suwonie. Podopieczni Hong Myung-bo po sześciu kolejkach mają na koncie 14 punktów i przewodzą stawce grupy B. W zbilżających się meczach zabraknie jednej z największych gwiazd.

Kim Min-jae nie pojawi się na zgrupowaniu. Hong Myung-bo ostatecznie odsunął obrońcę od kadry. I skrytykował Bayern Monachium, a więc klub, w którym na co dzień występuje defensor:

– Niestety Bayern Monachium nie zabezpieczył odpowiednio zawodnika i nie zdołał zapobiec kontuzji. Znaleźliśmy się więc w sytuacji, w której musimy rozgrywać ważne mecze bez kluczowego piłkarza. Kim Min-jae jest niezwykle istotnym zawodnikiem nie tylko dla swojego klubu, ale także dla naszej reprezentacji narodowej. To, że mecz jest ważny, nie oznacza, że Kim musiał pojawić się na boisku. Od zeszłego roku pojawiały się sygnały ostrzegawcze i byliśmy ich w pełni świadomi. Nie mogliśmy zatrzymać Kima Min-jae na kolejne ważne mecze, ponieważ byłoby to sprzeczne z naszymi zasadami ochrony zawodników. Podjęliśmy więc decyzję, by dać mu odpocząć.

Kim Min-jae wymaga zmaga się z zapaleniem ścięgna Achillesa – poinformowała Koreańska Federacja Piłkarska (KFA).

