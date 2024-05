Rummenigge potwierdza. To on zostanie trenerem Bayernu

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany zasiądzie za sterami Bayernu Monachium

Bayern Monachium ma za sobą kompletnie nieudaną kampanię. „Bawarczykom” został odebrany tytuł mistrza Niemiec przez Bayer Leverkusen. „Die Roten” również bardzo szybko pożegnali się z krajowym pucharem, a także odpadli z Ligi Mistrzów na etapie półfinału. Słabe wyniki sprawiły, że wraz z końcem sezonu pracę na Allianz Arena stracił Thomas Tuchel.

W ostatnim czasie przewijało się sporo nazwisk, które były łączone z fotelem trenera Bayernu Monachium. Jednak teraz media są przekonane, że nowym szkoleniowcem bawarskiego zespołu zostanie Vincent Kompany, który do tej pory pracował w Burnley. Nawet Karl Heinz-Rummenigge na łamach „Sky” poinformował, że to właśnie Belg zostanie nowym opiekunem „Die Roten”.

– Nasz dyrektor sportowy zdecydował się na Kompany’ego. Do oficjalnego potwierdzenie pozostały już tylko drobne szczegóły. Guardiola rekomendował nam ten wybór. Zrobił nam przysługę. Miał go jako kapitana w City, a także śledził jego karierę w Burnley. Zna go dobrze, a my wysoko cenimy jego opinie – powiedział Karl-Heinz Rummenigge cytowany przez serwis „dieroten.pl”.

Pozostaje teraz tylko czekać na oficjalny komunikat ze strony Bayernu Monachium. Według nieoficjalnych informacji, już w środę Vincent Kompany zostanie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec bawarskiego zespołu.

